Wien verbietet "Mozartverkäufer" an zentralen Plätzen in der Innenstadt

Wien hat die "Mozartverkäufer" von zentralen Plätzen in der Innenstadt verboten. Ab 1. Juli dürfen keine Konzertkarten mehr verkauft werden. Wer dagegen verstößt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen.

Staatsoperndirektor Bogdan Roščić , Dompfarrer Toni Faber, Stadträtin Ulli Sima (SPÖ), Norbert Kettner ( Wien Tourismus ) und Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) im Rahmen eines Fototermins vor einem Verbot der" Mozartverkäufer " an zentralen Plätzen in der Wien er Innenstadt Wien verbannt die sogenannten Mozartverkäufer von zentralen Plätzen in der Innenstadt.

Ab 1. Juli dürfen per Verordnung am Stephansplatz, in der Kärntner Straße, am Graben und vor der Staatsoper keine Konzertkarten mehr verkauft werden. Wer dagegen verstößt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Bisher wurden in diesen Zonen eine gewisse Anzahl an Genehmigungen erteilt.

Die gewünschte Eindämmung der Ticket-Händler sei jedoch nicht erreicht worden, heißt es. Die bunt kostümierten Gesellen gehörten bisher mehr oder weniger zum Stadtbild. Zumindest an kühleren Tagen tragen sie meist auch historische Perücken. Die Mozartverkäufer verhökern vor allem Karten für diverse klassische Konzertevents an Touristinnen und Touristen. Damit wird nun zumindest an den neuralgischen Punkten bald Schluss sein





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