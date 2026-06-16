Wien und Wirtschaftskammer präsentieren elf konkrete Leuchtturmprojekte

In einer Zukunftsvereinbarung haben Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck erstmals verbindliche Projekte für Wien vorgestellt. Die elf Vorhaben umfassen die Vienna Digital School, ein Robotik-Labor, eine Leerstands-Datenbank sowie Maßnahmen zur regionalen Vernetzung und zum emissionsfreien Warentransport. Damit soll der Wirtschaftsstandort Wien langfristig gestärkt werden.

Die Wien er Stadtregierung und die Wirtschaft skammer Wien haben gemeinsam elf konkrete Leuchtturmprojekte vorgestellt, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaft skammer-Präsident Walter Ruck präsentierten die Vorhaben im Rahmen einer feierlich unterzeichneten Zukunftsvereinbarung .

Im Gegensatz zu früheren vollen Absichtserklärungen enthält diese Vereinbarung erstmals konkrete Projekte aus den Bereichen Technologie und Künstliche Intelligenz, Ausbildung sowie Stadtentwicklung. Ein zentrales Projekt ist die geplante Vienna Digital School (VDS), eine Höhere Technische Lehranstalt für Informationstechnologie, die am Wienerberg entstehen soll. Im Vollausbau wird sie 600 Schulplätze umfassen und jährlich 100 Absolventen für digitale Zukunftsberufe ausbilden.

Zudem wird dort eine Fachschule für IT eingerichtet, mit Schwerpunkten in Künstlicher Intelligenz, Robotik, IT-Sicherheit und IT im Umweltbereich. Die Aufnahme des Schulbetriebs ist für das Schuljahr 2029/30 geplant. Ein weiteres Vorhaben zielt auf eine intensivere Vernetzung Wiens mit den Nachbarstädten Budapest, Prag und Bratislava ab, um gemeinsam zu einem der bedeutendsten urbanen Räume in Mittel- und Osteuropa zu werden. Dies soll nicht nur wirtschaftliches Wachstum fördern, sondern auch mehr politisches Gewicht durch einen gemeinsamen Auftritt auf EU-Ebene verleihen.

Für die Ausbildung in Robotik wird ein entsprechendes Labor eingerichtet, das Schülern, Studenten und erwachsenen Teilnehmern hochwertige Schulungen bieten und Bildung, Innovation und Wirtschaft verbinden soll. Im Bereich Stadtentwicklung soll die Vermittlung von leerstehenden Geschäftslokalen verbessert werden. Dazu wird eine Leerstands-Datenbank bei der Wirtschaftsagentur Wien entwickelt, die freie Flächen schneller erfasst und Unterstützungsbedürftige gezielter mit verfügbaren Lokalen zusammenbringt. Gleichzeitig soll diese Maßnahme leere Erdgeschosszonen im Stadtbild reduzieren.

Weitere Projekte umfassen eine bessere Unterstützung für Gründer, initiatives zur Fachkräfteausbildung und den Ausbau des emissionsfreien Warentransports in der Stadt. Die elf Leuchtturmprojekte symbolisieren einen neuen, verbindlichen Ansatz der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Wirtschaft, der über reine Absichtserklärungen hinausgeht und konkrete, messbare Schritte für Wiens Zukunftsfähigkeit definiert. Die Initiative adressiert zentrale Herausforderungen wie den Fachkräftemangel, die digitale Transformation und die lebendige Gestaltung des urbanen Raums.

Mit der Vienna Digital School und dem Robotik-Labor wird ein besonderer Fokus auf die Ausbildung junger Menschen in Schlüsseltechnologien gelegt, um den Standort langfristig im internationalen Wettbewerb zu stärken. Die regionale Kooperation mit den Nachbarstaaten unterstreicht den Anspruch Wiens, als Drehscheibe in Mitteleuropa zu agieren und Synergien über nationale Grenzen hinweg zu nutzen. Die Leerstands-Datenbank stellt ein praktisches Werkzeug dar, um das Angebot an Geschäftslokalen effizienter zu steuern und Leerstand zu bekämpfen - ein wiederkehrendes Problem in vielen Innenstädten.

Insgesamt zeigt die Vereinbarung, wie wirtschaftliche Interessen und städtische Planung in einem gemeinsamen Rahmen gebündelt werden können, um nachhaltige Entwicklungen zu fördern. Die Projekte sind auf einen mehrjährigen Zeithorizont angelegt und sollen schrittweise umgesetzt werden, wobei Meilensteine wie die Inbetriebnahme der VDS oder die Etablierung der Datenbank bereits konkret terminiert sind. Diese strukturierte Herangehensweise unterscheidet die aktuelle Zukunftsvereinbarung deutlich von früheren, weniger verbindlichen Kooperationsformen zwischen der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer.

Durch die Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen soll eine größere Hebelwirkung erzielt werden, um Wien als innovationsfreundlichen und attraktiven Wirtschaftsstandort zu profilieren. Die elf Projekte decken dabei ein breites Spektrum ab - von der Bildung über Infrastruktur bis hin zu internationaler Vernetzung - und spiegeln so die vielschichtigen Anforderungen wider, die eine moderne Metropole im 21. Jahrhundert bewältigen muss.

Mit dieser Initiative setzt Wien ein deutliches Zeichen für proaktive Stadtentwicklung und wirtschaftliche Zukunftsvorsorge, die auf konkreten Maßnahmen basiert statt auf vagen Absichten





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