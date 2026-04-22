Wien und Sarajevo vertiefen wirtschaftliche und innovative Zusammenarbeit

Eine Wiener Delegation unter der Leitung von Vizebürgermeisterin Barbara Novak hat Sarajevo besucht, um die Kooperation in den Bereichen Life Sciences, HealthTech und Start-ups zu intensivieren. Gespräche mit hochrangigen Vertretern des Kantons Sarajevo und ein Wirtschaftsdialog standen im Mittelpunkt des Besuchs.

Wien er Delegation unter Führung von Vizebürgermeisterin Barbara Novak intensiviert die Zusammenarbeit mit Sarajevo Eine hochrangige Delegation aus Wien , bestehend aus Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SPÖ), den Wien er Landtagsabgeordneten Markus Ornig (NEOS) und Denis Šakić (SPÖ), hat eine Reise nach Sarajevo unternommen, um die bestehende wirtschaftliche und innovative Partnerschaft zwischen Wien und der bosnischen Hauptstadt nachhaltig zu stärken.

Im Zentrum der Gespräche und Initiativen standen Schlüsselbereiche wie Life Sciences, HealthTech sowie die gezielte Förderung und der Ausbau gemeinsamer Start-up-Ökosysteme. Die Delegation wurde herzlich von führenden Vertretern des Kantons Sarajevo empfangen, darunter Wirtschaftsminister Zlatko Mijatović, Finanzminister Afan Kalamujić und Digitalisierungsministerin Darja Softić Kadenić. Die Gespräche waren geprägt von einem konstruktiven Austausch über Möglichkeiten der Unternehmensförderung, strategische Investitionen in zukunftsorientierte Technologien und den Aufbau robuster Innovationsnetzwerke, die beiden Städten und ihren Regionen zugutekommen sollen.

Vizebürgermeisterin Novak unterstrich die strategische Bedeutung dieser Kooperation: 'Unser Fokus liegt auf der Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Vernetzung in den Bereichen Innovation, Gesundheitswesen, Medizintechnologie und IT. Städte und Regionen können hier gemeinsam vorankommen und voneinander profitieren.

' Neben den wirtschaftlichen Aspekten wurden auch Themen wie digitale Souveränität, Energiefragen und die Modernisierung von Verwaltungsstrukturen intensiv diskutiert, mit dem gemeinsamen Ziel, voneinander zu lernen und konkrete, umsetzbare Projekte zu realisieren. Der Besuch der Wiener Delegation beinhaltete auch einen Empfang im historischen Rathaus von Sarajevo, das in diesem Jahr sein 130-jähriges Bestehen feiert und eine lange, enge Verbindung zu Wien pflegt.

Bürgermeister Samir Avdić betonte die hohe Lebensqualität Wiens und die daraus resultierende Bedeutung der Stadt als Vorbild und Partner: 'Wien wird als eine der Städte mit der höchsten Lebensqualität wahrgenommen und ist ein Partner, von dem wir viel lernen können.

' Er hob hervor, dass die zukünftige Zusammenarbeit insbesondere in den Bereichen Bürgerbeteiligung, IT-Sicherheit, Umweltschutz und die gemeinsame Umsetzung von EU-Projekten intensiviert werden soll. Ein weiterer wichtiger Programmpunkt war der Besuch bei der Feuerwehr von Sarajevo. Die Städte Wien und Sarajevo arbeiten bereits seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich im Bereich Schutz und Rettung zusammen, wobei der Fokus auf Ausbildung, Know-how-Transfer und der Bereitstellung von dringend benötigten Fahrzeugen liegt.

Kürzlich unterstützte Wien Sarajevo erneut mit Spezialfahrzeugen, die eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung von Notfällen und Einsätzen spielen. Diese langjährige Partnerschaft unterstreicht das Engagement Wiens für die Sicherheit und das Wohlergehen der Bevölkerung von Sarajevo. Ein zentraler Bestandteil des Besuchs war ein Wirtschaftsdialog mit Vertretern von Investitionsagenturen und der Wiener Wirtschaftsagentur (Wirtschaftskammer Wien). Dabei standen insbesondere die Bereiche Life Sciences, MedTech und Start-ups im Vordergrund.

Vizebürgermeisterin Novak erläuterte die strategische Ausrichtung Wiens: 'In Wien verfolgen wir eine gemeinsame Strategie in den Bereichen Life Sciences und Pharma, um unsere Innovationskraft zu stärken, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und unser Start-up-Ökosystem weiter auszubauen. Gleichzeitig wollen wir Chancen für Start-ups aus Sarajevo gezielt weiterentwickeln.

' Sie betonte das große Potenzial für gemeinsame Projekte und Investitionen, insbesondere im Bereich der Gesundheitstechnologien. Beide Städte sehen in diesem Sektor eine vielversprechende Möglichkeit, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu vertiefen und innovative Lösungen für die Herausforderungen des Gesundheitswesens zu entwickeln. Die Gespräche zielten darauf ab, konkrete Kooperationsmodelle zu erarbeiten, die den Austausch von Wissen und Ressourcen fördern und die Wettbewerbsfähigkeit beider Standorte stärken.

Die Reise der Wiener Delegation nach Sarajevo stellt somit einen wichtigen Schritt zur weiteren Intensivierung der partnerschaftlichen Beziehungen und zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in beiden Städten dar





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