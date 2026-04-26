Wien-Simmering: Heftige Kritik an Jugend-WG für Intensivtäter

Die geplante Unterbringung von Jugendlichen, die bereits Straftaten begangen haben, in einer Auszeit-WG in Wien-Simmering sorgt für heftige Kritik und Unmut im Bezirk. Anwohner und die Bezirksvorstehung bemängeln mangelnde Transparenz und Sicherheitsbedenken.

Kontroverse um Jugend-WG für Intensivtäter in Wien - Simmering In Wien - Simmering braut sich eine hitzige Debatte zusammen, nachdem bekannt wurde, dass die Stadtverwaltung in Kürze ein Haus für Jugendliche beziehen will, die bereits mehrfach straffällig geworden sind.

Das Projekt, eine sogenannte Auszeit-WG, zielt darauf ab, diesen jungen Menschen durch intensive Betreuung und pädagogische Maßnahmen zu helfen, ihr Verhalten zu ändern und wieder einen positiven Lebensweg einzuschlagen. Geplant ist, dass zwei bis drei Betreuer pro Tag sowie externe Experten die Jugendlichen unterstützen. Der Start des Projekts ist für Mai vorgesehen, wobei zunächst zwei Burschen im Alter von 11 und 13 Jahren in dem 140 Quadratmeter großen Haus einziehen sollen. Ein wesentlicher Bestandteil des Programms wird ein Anti-Gewalt-Training sein.

Langfristig soll die Einrichtung bis zu 16 Kinder pro Jahr aufnehmen können. Die Intention der Stadt ist es, eine alternative Form der Jugendhilfe zu schaffen, die über die klassischen Maßnahmen hinausgeht und den Jugendlichen eine Chance auf Resozialisierung bietet. Es geht darum, ihnen einen geschützten Rahmen zu bieten, in dem sie ihre Probleme bearbeiten und neue Perspektiven entwickeln können. Die Betreuung soll individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Jugendlichen zugeschnitten sein, um die bestmöglichen Erfolgschancen zu gewährleisten.

Die Stadt betont, dass die Sicherheit der Anwohner oberste Priorität hat und entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. Allerdings stößt das Vorhaben auf breite Kritik und Unmut im Bezirk. Ein zentraler Kritikpunkt ist die mangelnde Transparenz der Stadtverwaltung. Bisher ist nicht öffentlich bekannt, welches Haus konkret gepachtet wurde, was bei den Anwohnern zu Verunsicherung und Misstrauen führt.

Darüber hinaus beklagt die Bezirksvorstehung, dass sie bei der Planung des Projekts völlig im Dunkeln gelassen wurde. Bezirkschef Thomas Steinhart (SPÖ) bestätigte gegenüber der 'Kronen Zeitung', dass man in den 'gesamten Prozess' nicht eingebunden wurde. Er äußerte zwar Sicherheitsbedenken, geht aber davon aus, dass die Stadt ein umfassendes Sicherheitskonzept vorlegen wird. Die Kritik der Bezirks-FPÖ fällt noch deutlich schärfer aus.

Der freiheitliche Bezirksvorsteher-Stellvertreter Daniel Eigner wirft der Stadt vor, ihre Probleme nach Simmering zu verlagern und den Bezirk zu einem 'Experimentierfeld rot-pinker Sicherheitspolitik' zu machen. Er befürchtet, dass das Projekt die Sicherheit im Bezirk gefährden und zu einer weiteren Verschlechterung der Situation führen wird. Die FPÖ fordert eine umfassende Aufklärung der Bevölkerung und eine Beteiligung der Anwohner an der Entscheidungsfindung. Die Meinungen der Anrainer gehen in dieser Angelegenheit weit auseinander.

Einige zeigen Verständnis für das Anliegen, Jugendlichen eine zweite Chance zu geben, äußern aber gleichzeitig Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Ein Anwohner merkte gegenüber der 'Krone' an, dass Simmering bereits ein Gefängnis beherberge und man nun vermeintlich weitere problematische Personen in den Bezirk hole. Andere Anwohner sind vor allem über den unbekannten Standort der Jugend-WG verärgert. Sie fordern, dass die Stadt die Anwohner darüber informiert, in welchem Haus die Jugendlichen untergebracht werden sollen.

Eine Anwohnerin äußerte zudem Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Maßnahme und fragte sich, ob das Projekt tatsächlich dazu beitragen wird, die Jugendlichen zu resozialisieren. Die Situation ist angespannt, und es besteht die Gefahr, dass sich die Gräben zwischen Befürwortern und Gegnern des Projekts weiter vertiefen. Die Stadtverwaltung steht nun in der Pflicht, die Bedenken der Anwohner ernst zu nehmen und für eine offene und transparente Kommunikation zu sorgen.

Nur so kann das Vertrauen der Bevölkerung gewonnen und eine konstruktive Debatte über die Zukunft des Projekts ermöglicht werden. Es ist entscheidend, dass alle Beteiligten – Stadtverwaltung, Bezirksvorstehung, Anwohner und Experten – an einem Tisch sitzen und gemeinsam nach Lösungen suchen, die sowohl den Bedürfnissen der Jugendlichen als auch den Sicherheitsinteressen der Bevölkerung gerecht werden





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