Wien setzt auf Künstliche Intelligenz - Neue Projekte für den Wirtschaftsstandort

Die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer haben gemeinsam elf Leuchtturm-Projekte vorgestellt, die den Wirtschaftsstandort Wien stärken sollen. Im Mittelpunkt stehen Künstliche Intelligenz, die Stärkung der Lehre und die Unterstützung von Unternehmensgründern.

Die Stadt Wien setzt verstärkt auf Künstliche Intelligenz. Ziel ist es, Wien als führende KI-Stadt zu positionieren. Dazu plant die Stadt Wien einen gemeinsamen KI-Economy-Report, eine IT-Schule und ein Robotik-Labor .

Die IT-Schule, die Vienna Digital School, soll eine neue Bildungseinrichtung mit Schwerpunkten in Informationstechnologien und Vertiefungen in Energiesteuerung, Data Science, IT-Security, KI und Robotik anbieten. Das Robotik-Labor soll Schülern, Studierenden, Lehrkräften und angehenden Fachkräften Zugang zu moderner Robotik- und Automatisierungstechnik geben. Ziel ist es, digitale Kompetenzen direkt in Projekten anzuwenden und junge Menschen auf Berufe der Zukunft vorzubereiten. Die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer wollen den Wirtschaftsstandort Wien mit einer Reihe neuer Projekte stärken.

Bürgermeister Michael Ludwig (SP) und WKW-Präsident Walter Ruck haben eine gemeinsame Vereinbarung vorgestellt, in der elf Leuchtturm-Projekte festgeschrieben sind. Im Mittelpunkt steht dabei Künstliche Intelligenz. Die Stadt und die Wirtschaftskammer wollen Wien gezielt als KI-Hauptstadt positionieren. Der internationale Wettbewerb um Unternehmen und Investitionen im KI-Bereich ist ein wichtiger Antrieb für diese Pläne.

Wien will von Produktivitätssteigerungen, neuen Geschäftsmodellen und innovativen Jobs profitieren. Die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer wollen die Wirtschaftsagentur Wien beim Aufbau und der Weiterentwicklung einer Leerstandsdatenbank unterstützen. Dadurch sollen freie Flächen schneller sichtbar gemacht und Geschäftsstandorte langfristig gestärkt werden. Weitere Projekte betreffen die Stärkung der Lehre, die Unterstützung von Unternehmensgründern, die Weiterentwicklung der Vienna Green Economy, eine Beschattungsinitiative im Altbau, den Ausbau des Projekts Zero Emission Transport sowie Maßnahmen zur Förderung unternehmerischen Denkens.

Ziel ist es, die Wirtschaftsstandort Wien nachhaltig zu stärken und die Chancen für Unternehmen, Beschäftigte und die nächste Generation zu schaffen





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