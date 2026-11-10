Wien plant Rechenzentrum in Seestadt-Aspern mit 48 MW Leistung

Die Stadt Wien fördert den Bau eines leistungsstarken Rechenzentrums in Seestadt-Aspern zur Steigerung der digitalen Souveränität. Start soll 2030 sein.

Die Hauptstadt Wien bereitet den Bau eines großen Rechenzentrums in Seestadt-Aspern vor, das eine maximale Anschlussleistung von 48 Megawatt aufweisen wird. Das dafür vorgesehene Industriegelände wurde bereits von Strabag Real Estate erschlossen, um nun gezielt potenzielle Betreiber für das Projekt zu gewinnen. Wenn der Zeitplan eingehalten wird, könnte die Inbetriebnahme des设施的 im Jahr 2030 erfolgen, wie die Wiener Stadtregierung bekannt gab. Bürgermeister Michael Ludwig, Finanzstadträtin Barbara Novak und der Digitalisierungssprecher der Wiener Neos, Stefan Gara, stellten die Pläne gemeinsam vor.

Digitaler Bedarf und strategische Ziele

Wien ist auf der Suche nach einer signifikanten Erweiterung seiner IT-Infrastruktur, um die digitale Unabhängigkeit der Stadt zu sichern. Eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria zeigt, dass die Stadt bis 2030 eine Gesamtleistung von 250 Megawatt für Rechenzentren benötigt. Derzeit verfügen die bestehenden Einrichtungen in Wien nur über eine kombinierte Anschlussleistung von 60 bis 70 Megawatt, was laut Barbara Novak einen erheblichen Deckungsbedarf offenbart. Das neue Projekt in Seestadt soll als zentraler Baustein dienen, um diese Lücke zu schließen und die Kontrolle über Daten, Software und kritische Infrastrukturen bei den Wienern zu halten.

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Wirtschaftliche Relevanz und Kostenstruktur

Die wirtschaftliche Bedeutung von Rechenleistung wächst exponentiell und betrifft diverse Branchen direkt. Dominic Weiß, Geschäftsführer der stadt_eigenen Wirtschaftsagentur Wiener Standortmarketing und Wirtschaftsförderung GmbH, betonte, dass Rechenkapazitäten heute bereits zehn Prozent der Gesamtkosten eines klassischen IT-Unternehmens ausmachen, obwohl erst ein Viertel der Firmen künstliche Intelligenz in ihre Prozesse integriert hat. In der Gaming-Branche macht Rechenleistung sogar 40 Prozent des Umsatzes aus. Diese Faktoren verdeutlichen den steigenden Bedarf und die explodierenden Kosten, vor dem Hintergrund von 9000 IT-Unternehmen in der österreichischen Metropole.

Technische Umsetzung und Umwellasspekte

Der Ausbau der Infrastruktur erfolgt unter strengen Auflagen, die in zehn Leitlinien der Stadt Wien festgehalten sind. Diese regeln die Anpassung an die städtischen Gegebenheiten, den effizienten Einsatz von Wasser und Energie sowie die Einspeisung von Abwärme in das Fernwärmenetz. Das geplante Rechenzentrum wird im Vollausbau einen Jahresstromverbrauch von 360 Gigawattstunden haben, was dem Bedarf von 100.000 Haushalte entspricht. Zur Wasserversorgung wird ein geschlossener Kreislauf ohne Verdunstung genutzt, der nur eine einmalige Befüllung mit 500 Kubikmetern erfordert. Bürgermeister Ludwig verglich dies positiv mit dem Wasserbedarf des Bades in der Stadthalle.

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Finanzierung und Beteiligungsmodelle

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Projekts werden durch EcoAustria mit Investitionen von rund 350 Millionen Euro im Inland beziffert. Die prognostizierte Wertschöpfung beläuft sich auf etwa 264 Millionen Euro während der Bauphase und auf rund 30 Millionen Euro jährlich im laufenden Betrieb. Die Stadt Wien hat sich bereits mit 500.000 Euro und fünf Prozent an der Entwicklungsgesellschaft beteiligt, um ihre Interessen sicherzustellen. Finanzstadträtin Barbara Novak erwähnte zudem die Möglichkeit von Kooperationen mit Rechenzentren im Umland, sofern diese den Wiener Leitlinien entsprechen.

Konkurrenz um Betreiber und EU-Pläne

Aktuell laufen Gespräche mit drei Interessenten, darunter einem aus Österreich und zwei aus anderen europäischen Ländern. Die Strabag ist zunächst nur als Entwickler tätig, während Bau und Betrieb offen sind. Parallel dazu hat Wien das Interesse an einem EU-geplanten Gigafactory-Projekt verloren, da dieses mit 120 Megawatt zu groß für die Stadt war und sich die Förderstruktur geändert hat. Stattdessen fokussiert sich Wien auf eigene Projekte, um nicht abhängig von amerikanischen Hyperscalern zu sein und Förderungen in Form von Rechenkapazitäten zu vergeben.