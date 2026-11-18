Wien baut eine große Ganztagsschule in Floridsdorf für 94,55 Millionen Euro. Die Eröffnung ist für September 2029 geplant. Mehr Details zum Projekt.

Die Stadt Wien investiert massiv in die Schulinfrastruktur des 21. Bezirks. Am 18. November 2026 wird im Wien er Landtag über den Bau einer neuen ganztägig geführten Volks- und Mittelschule im Stadtteil Donaufeld abgestimmt. Das Projekt an der Antonie-Lehr-Straße stellt ein zentrales Vorhaben der Stadtplanung dar, um dem wachsenden Bedarf an Bildungsangeboten gerecht zu werden.

Kostenstruktur und Baukosten im Detail

Die Gesamtkosten für das Schulvorhaben belaufen sich auf exakt 94,55 Millionen Euro. Diese Summe setzt sich aus rund 90,55 Millionen Euro für die reinen Bauarbeiten und weiteren vier Millionen Euro für die technische und pädagogische Ausstattung zusammen. Die Stadt Wien hat das Grundstück von rund 13.000 Quadratmetern bereits im Eigentum, was die Planungssicherheit für das Vorhaben erhöht und zeitliche Verzögerungen durch Grundstückserwerbe vermeidet.

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Die Entscheidung über die Finanzierung und den Baubeginn erfolgt am genannten Mittwoch im Wiener Landtag. Dieser Schritt ist notwendig, da es sich um ein städtisches Großprojekt handelt, das entsprechende politische Legitimation erfordert. Die Mittel sind als städtische Investition in die soziale Infrastruktur klassifiziert und spiegeln die Priorität wider, die die Stadtregierung auf den Ausbau des Bildungssektors in den wachsenden Außenbezirken legt.

Pädagogisches Konzept und räumliche Ausstattung

Die neue Schule ist konzipiert für insgesamt 38 Klassen. Das architektonische und pädagogische Konzept sieht acht Bildungscluster vor, die eine moderne, teamorientierte Unterrichtsgestaltung ermöglichen sollen. Neben den regulären Klassenräumen plant das Projekt einen dedicated Sportbereich, der den Bewegungsbedarf der Schülerinnen und Schüler deckt. Ein spezieller Therapiebereich soll integriert werden, um sonderpädagogische Angebote direkt am Standort bereitzustellen.

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Zur Unterstützung des Alltags im Schulbetrieb ist zudem eine Aufwärmküche geplant, die eine bessere Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit warmen Mahlzeiten ermöglicht. Außergewöhnlich ist die Auslegung der Freiflächen: Neben standardmäßigen Pausenbereichen sind spezielle Freiklassen im Außenbereich vorgesehen, die einen lernförderlichen Umgebungscharakter haben sollen. Dies unterstützt den Ansatz des ganztägigen Lernens und Lehrens.

Ausgewähltes Architekturbüro und Projektmanagement

Die Planung des Schulprojekts wurde im Rahmen eines EU-weiten Wettbewerbs vergeben. Das Büro Klammer Zeleny ZT GmbH konnte sich gegen internationale Konkurrenz durchsetzen und verantwortet nun die architektonische Umsetzung. Die Auswahl erfolgte basierend auf fachlichen Kriterien und der Konformität mit den pädagogischen Anforderungen der Stadt Wien.

Das operative Projektmanagement liegt bei der WIP - Wiener Infrastruktur Projekt GmbH. Dies ist ein Unternehmen der Wien Holding, das als spezialisierte Einrichtung für die Steuerung großer städtischer Bauprojekte fungiert. Diese Struktur gewährleistet eine professionelle Abwicklung zwischen den politischen Vorgaben der Stadt Wien und der praktischen Bauleitung durch das beauftragte Architekturbüro.

Zeitplan und gesellschaftliche Auswirkungen

Der Bezug der neuen Schule ist für den September 2029 terminiert. Diese lange Vorlaufzeit ist auf die komplexen Planungs- und Bauverfahren sowie die notwendigen behördlichen Genehmigungen zurückzuführen. Bis zur Eröffnung müssen alle Bauarbeiten abgeschlossen, die Ausstattung installiert und die pädagogischen Konzepte finalisiert sein.

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Mit diesem Neubau reagiert die Stadt Wien direkt auf die steigende Nachfrage nach Schul- und Betreuungsplätzen in den expandierenden Stadtteilen des 21. Bezirks. Donaufeld hat in den letzten Jahren einen signifikanten demografischen Aufschwung verzeichnet, der den bestehenden Infrastrukturbedarf übersteigt. Die Einrichtung der Schule dient somit der Sicherstellung der Bildungsversorgung für die zukünftige Generation in diesem Stadtgebiet.

Ein wichtiger Aspekt der Planungen ist die Öffnung der Außenanlagen für die Öffentlichkeit. Ein Teil der Freiflächen soll nicht nur den Schülerinnen und Schülern vorbehalten sein, sondern auch außerhalb der Schulzeiten zugänglich gemacht werden. Dies fördert die soziale Durchmischung und bietet der Nachbarschaft zusätzliche Erholungsräume. Die Stadt Wien sieht dies als integralen Bestandteil einer modernen Quartiersentwicklung, die Bildungseinrichtungen als aktive Orte der Gemeinschaft begreift.

Die Kombination aus ganztägiger Führung, sonderpädagogischen Angeboten und öffnungsoffenen Außenbereichen markiert einen strategischen Wandel in der Wiener Schullandschaft. Das Projekt an der Antonie-Lehr-Straße soll als Vorbild für zukünftige Schulbauvorhaben dienen, die sowohl bildungspolitischen als auch stadtplanerischen Ansprüchen genügen. Die Realisierung dieses 94,55 Millionen Euro teuren Projekts ist ein klares Signal der Stadt Wien, in die lokale Infrastruktur und die Chancengleichheit im Bildungsbereich zu investieren.