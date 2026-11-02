Wien Öffnungszeiten Samstag Streit um Liberalisierung

Debatte in Wien um längere Samstag-Öffnungszeiten. Händler fordern 20 Uhr, Gewerkschaften lehnen ab. Rechtliche Hürden und wirtschaftliche Folgen im Überblick.

Die Debatte um längere Öffnungszeiten am Samstag hat in Wien eine neue Dimension erreicht. Markus Figl, der Parteichef der Wiener ÖVP, forderte dies in seiner ersten großen Wien-Rede Ende September. Er kritisierte, dass Geschäfte werktags bis 20 Uhr offen bleiben dürfen, samstags jedoch schon um 18 Uhr schließen müssen. Dieser Zeitpunkt falle in die Hauptverkehrszeit, wenn viele Menschen zum Shopping in die Stadt strömen.

Wirtschaftliche Forderungen der Händler

Unternehmer und die Wirtschaftskammer fordern nun eine Änderung des Gesetzes. Sie argumentieren, dass der Samstag der stärkste Einkaufstag der Woche sei. Aik Sargsian, der zwei Parfümgeschäfte in der Innenstadt betreibt, stellt klar, dass Kunden bei frühere Schließung online bestellen würden. Touristen könnten den Unterschied zu ihren Heimatländern nicht verstehen, wenn Geschäfte samstags vor 20 Uhr schließen.

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Positionen und rechtliche Hürden

Im Gegensatz zur Sonntagsöffnung erfordert eine Liberalisierung der Samstag-Öffnungen eine Mehrheit im österreichischen Parlament. Eine Tourismuszone für Sonntagsöffnungen kann Bürgermeister Michael Ludwig allein anordnen. Für Samstage gilt jedoch das Öffnungszeitengesetz. Die Gewerkschaft und die SPÖ lehnen dies ab, um Beschäftigte und Familienleben zu schützen. Eine klare politische Mehrheit ist derzeit nicht abzusehen.

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Wirtschaftliche Auswirkungen und Chancen

Thomas Hahn, Geschäftsführer des Kaufhauses STEFFL, sieht Potenzial für mehr Arbeitsplätze im stationären Handel. Er fordert fairen Wettbewerb zum Online-Handel und eine Ausweitung der zulässigen Wochenstunden. Holger Bonin vom Institut für Höhere Studien warnt jedoch vor einem Wandel im Kaufverhalten. Er sieht immer weniger Geschäfte in Innenstädten, die durch Restaurants ersetzt werden.

Auswirkungen auf den Einzelhandel

Rainer Trefelik, Obmann der Handelssparte der Wirtschaftskammer Österreich, schätzt die Lage differenziert. Einzelnen Standorten könnten profitieren, die Meinungen im Handel seien jedoch geteilt. Große Shopping-Center fordern längere Zeiten, da sie Entertainment-Angebote integrieren. Kunden könnten nach dem Shopping direkt ins Kino oder in die Gastronomie wechseln.