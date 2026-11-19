Das Arditti Quartet feiert das 100-jährige Jubiläum von Betsy Jolas und György Kurtág bei Wien Modern 2025 mit kraftvollen Streichquartett-Aufführungen in der Wiener Philharmonie.

Im August 2025 feiert die französisch-US-amerikanische Komponistin Betsy Jolas ihren hundertsten Geburtstag. Das Festival Wien Modern 2025 würdigt diese markante Erscheinung der zeitgenössischen Musikszene durch gezielte Programmeinsätze. Das Arditti Quartet präsentierte kürzlich zwei ihrer Streichquartett e, nachdem zuvor Angela Metzger einige ihrer Orgelwerke interpretiert hatte.

Jolas vierzigjährige Quartetttradition

Betsy Jolas blickt auf eine lange und vielfältige Karriere zurück, die Persönlichkeiten wie James Joyce und Albert Einstein persönlich kannte. Sie komponierte eine Oper über den Troja-Entdecker Heinrich Schliemann und nutzt bis heute ein iPhone für ihre Korrespondenz. Jolas reist in bester Form zu ihren Uraufführungen, was ihre anhaltende kreative Energie beweist. Ihr musikalisches Schaffen zeigt eine klare Verbindung zur historischen Avantgarde bei gleichzeitiger moderner Ausstrahlung.

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Werkanalyse: Quartett Nummer drei und acht

Das Quartett Nummer drei stammt aus dem Jahr 1973 und präsentiert sich im Tonfall als verbindendes Element im Programm. Es besteht aus neun kurzen Sätzen mit klar getrennten spieltechnischen Herausforderungen, die musikalisch jedoch fantasievoll umgesetzt sind. Die als "Études" überschriebenen Miniaturen verzichten auf mechanische Sterilität zugunsten ausdrucksstarker Gestaltung. Im Gegensatz dazu wirkt das Quartett Nummer acht, benannt nach der indonesischen Tanztheaterform "Topeng", karger und herber.

Interpretation durch das Arditti Quartet

Das 1974 vom Primgeiger Irvine Arditti gegründete Arditti Quartet führte diese Werke mit bemerkenswerter Präzision auf. Irvine Arditti ist als einziges noch aktives Mitglied der Originalbesetzung die treibende Kraft hinter dem Ensemble. Der Primgeigenpart wurde von ihm teilweise mit einem wunderbar näselnden Klang vorgetragen. Die Musik löst sich in kleine Motive und Gesten auf, die keine großen narrativen Entwicklungen mehr benötigen. Die Interpretation vermittelte eine intensive, wenn auch reduzierte Ausdrucksweise.

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Das Werk von György Kurtág in Wien

Nach der Pause widmete sich das Konzert dem Gesamtwerk für Streichquartett des ungarischen Komponisten György Kurtág. Auch er gehört zu den lebenden Hundertjährigen, die in Wien Modern im Fokus standen. Kritiker fürchteten zunächst, die intensive Knappheit seiner Aphorismen könnte im Dauerlauf ermüdend wirken. Doch Kurtágs Komponierweise hat jede unnötige Note abgeschliffen, bis nur noch reine Expression übrig blieb.

Resonanz und poetische Kleinodien

Die filigranen poetischen Kleinodien bewährten sich live als widerstandsfähig gegen wiederholte Darbietungen. Gestischer und manchmal vehementer Ausdruck wechselte sich mit ehrfürchtigen, zärtlichen Verneigungen vor tonalen Erinnerungen ab. Die Musik handelte von Liebe und Leiden, ohne dabei in Pathos zu verfallen. Das Publikum reagierte auf die konzertante Leistung mit großer Begeisterung, was die anhaltende Relevanz dieser beiden Komponisten unterstreicht.