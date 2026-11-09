Wien Modern 2024: Liza Lim und ökologische Klangexperimente

Das Festival Wien Modern 2024 widmete sich Ökosystemen. Liza Lim und Judith Unterpertinger präsentierten innovative Werke, die Natur und Müll als Klangquellen erkunden.

Das Festival Wien Modern 2024 widmete seine zweite Wochenende dem komplexen Thema Ökosysteme und präsentierte Werke, die das Zusammenspiel von Mensch, Natur und Technik musikalisch interpretierten. Im Zentrum stand die australische Komponistin Liza Lim, die als Pionierin der künstlerischen Transformation ökologischen Denkens gilt. Ihr Werk Anima Mundi wurde vom Klangforum Wien unter der Leitung von Jack Sheen im Großen Saal des Konzerthauses uraufgeführt.

Liza Lim und die Seele der Welt

Liza Lim versteht unter der Seele der Welt das dynamische Zusammenspiel von Lebewesen, Systemen und wechselseitigen Abhängigkeiten in einem stetigen Wandel. Ihre halbstündige Komposition Anima Mundi übersetzt diese Gedanken in atmosphärisch vielfältige Klangbilder, in denen sich die Instrumente organisch und atmend zu einem sich fortwährend verändernden Körper verschmelzen. Die Solo-Geige wurde von Sophie Schafleitner mit einer wilden, ungebändigten Stimme ausgestattet, die jegliche zivilisatorischen Einschränkungen fernhielt.

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Die Komposition gliedert sich in drei Teile, die unterschiedliche Aspekte der Natur reflektieren. Der erste Abschnitt Murmuration zeichnet die kollektiven Schwarmbewegungen von Staren nach. Im zweiten Teil Do whales judge us hinterfragt Lim die Perspektive der Beurteilung zwischen Arten. Der abschließende Teil knüpft an Shakespeares Hamlet an und bezweifelt, dass Vorzeichen eindeutig gedeutet werden können. Die musikalische Darstellung wurde von einer abschließenden Aktion unterstrichen, bei der das Ensemble und Dirigent Jack Sheen sich stehend dem Publikum zuwandten und ihm den Rückenkehrten.

Unsuk Chin und das Elision Ensemble

Weitere Höhepunkte der Festivalreihe boten Werke von Unsuk Chin und weiteren internationalen Komponistinnen. Unsuk Chins Fanfare chimérique beeindruckte durch zwei gleich besetzte Bläserensembles, die sich auf der Bühne und der Orgelempore positionierten. Durch raffiniert eingesetzte Live-Elektronik zerfielen vertraute Fanfarenkaskaden in aufgespaltene Töne und metallisch kreiselnde Klänge, die mit dröhnenden Glocken akustische Räume schufen.

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Am Sonntagabend stand Liza Lim im Musikverein erneut im Mittelpunkt. Das australische Elision Ensemble, ein langjähriger Interpret ihrer Werke, musizierte gemeinsam mit dem Webern Ensemble der Wiener Musikuniversität. Besonders das 40-minütige Stück Machine for Contacting the Dead überzeugte durch einen unwiderstehlichen Sog. Lim reizte dabei die instrumentalen Möglichkeiten bis an ihre Grenzen, von scharfen hohen Tönen bis hin zu erdenden Bässen, wobei Cello, Oboe und Harfe aus dem Kollektiv traten und sich nahtlos wieder einfügten.

Modified Grounds auf der Deponie Rautenweg

Das Festival erweiterte den traditionellen Rahmen durch ungewöhnliche Spielorte und bot für Modified Grounds #3 eine Recherche auf der Deponie Rautenweg in der Donaustadt. Die Komponistin Judith Unterpertinger und die Künstlerin Katrin Hornek erforschten die vom Menschen verursachten geologischen Veränderungen dieser Landschaft. Unter der weitläufigen, hügeligen Wiesenlandschaft lagert Müll, der weiterhin einem ständigen Veränderungsprozess unterliegt.

Der Autor Fiston Mwanza Mujila verlieh den Abfallbestandteilen eine eigene Sprache. 120 Mitglieder des Wiener Kammerchors und der Neuen Wiener Stimmen agierten als Rufer und akklamierten Bestandteile wie Bananen, Käseleberkäsesemmeln und Duschgel als unerschöpfliches Vokabular. Das Publikum wanderte einen Hügel hinauf zu einer steinernen Plattform, auf der sich die Sängerinnen und Sänger versammelten, um den finalen Chanson du serpent aufzuführen.

Internationale Klangkaskaden und Applaus

Die Performance auf der Deponie endete mit einem Konzept, das vollends aufging: Der Müllberg sprach die Zuhörerinnen und Zuhörer an, während der Wiener Wind als unberechenbarer Mitspieler zur Atmosphäre beitrug. Die Stunde in der Graslandschaft hinterließ ein stimmiges und lange nachhallendes Erlebnis. Neben diesen ökologischen Experimenten sorgten auch Werke von Franco Donatoni und Julio Estrada für Lebendigkeit.

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Franco Donatonis Spiri und Julio Estradas von exzessivem Flöteneinsatz geprägtes Stück versprühten viel Witz. Die Komponistin Francesca Verunelli schichtete in Néon eindringliche Klangkaskaden übereinander. Großer Applaus galt dem äußerst agilen Dirigenten Clement Power, der diese internationalen Klangexperimente mit der lokalen Ensemble-Tradition der Wiener Musikuniversität verbunden hat.