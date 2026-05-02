Wien im Social-Media-Hype: Nostalgie, Sicherheit und der 'Bridgerton'-Effekt

Warum Wien bei jungen Menschen auf Social Media immer beliebter wird und wie Nostalgie, Sicherheit und der Einfluss von Serien wie 'Bridgerton' diesen Trend befeuern.

Wien erlebt derzeit einen regelrechten Hype in den sozialen Medien, insbesondere auf TikTok und Instagram . Anders als früher, wo Städte wie Berlin oder Amsterdam als bevorzugte Reiseziele galten, zieht es nun vor allem junge Menschen nach Wien .

Dieser Trend wird durch eine Sehnsucht nach Ruhe, Sicherheit und Nostalgie befeuert, die in einer von Krisen geprägten Welt besonders stark ausgeprägt ist. Die Stadt wird oft mit prunkvollen Schauplätzen verglichen, die an historische Filme und Serien wie 'Bridgerton' erinnern. Besucher teilen begeistert Bilder von beeindruckenden Orten wie dem Kunsthistorischen Museum, dem Café unter der Kuppel, Schloss Schönbrunn und dem Belvedere.

Der 'Instagrammable'-Faktor ist hoch, und Wien wird als eine Stadt wahrgenommen, in der man sich wie der Protagonist in einem romantischen Film fühlen kann. Tourismusforscherin Birthe Menke erklärt, dass Wien als 'Leinwand' dient, auf die junge Menschen ihre eigenen Geschichten projizieren können. Die Stadt bietet eine kohärente und ästhetisch ansprechende Umgebung, die einen Kontrast zu der oft hektischen und fragmentierten Realität darstellt. Im Gegensatz zu früheren Generationen, die das Abenteuer suchten, steht heute die Sicherheit im Vordergrund.

Wien bietet ein Gefühl von Stabilität und Ordnung, das in der aktuellen Zeit besonders attraktiv ist. Die lokale Kultur, insbesondere die Kaffeehäuser, fördert zudem die Entschleunigung und das Abschalten. Der Trend spiegelt sich auch in Statistiken wider: Wien wurde zur 'viralsten Stadt Europas' gekürt und gehört zu den begehrtesten Reisezielen. Die Stadt profitiert von einer konstruierten Nostalgie, die eine Sehnsucht nach einer idealisierten Vergangenheit weckt.

Diese Ästhetik wurde durch Serien wie 'Bridgerton' einem breiten Publikum zugänglich gemacht und verstärkt den Wunsch, diese Welt physisch zu erleben. Wien bietet die perfekte Kulisse dafür und ermöglicht es den Besuchern, in eine romantische Fantasie einzutauchen. Die veränderte Reiselust der jungen Generation, die weniger Alkohol konsumiert und weniger ausgeht, trägt ebenfalls dazu bei, dass Wien als Tourismusdestination an Bedeutung gewinnt.

Berlin, das früher für seine Gegenkultur und Freiheit stand, verliert an Anziehungskraft, da es nicht mehr den gleichen Kontrast zur gesellschaftlichen Norm bietet





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