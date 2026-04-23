Wien feiert den ESC digital: Schnitzeljagd durch die Stadt mit der ivie App

Der WienTourismus startet eine digitale Schnitzeljagd durch Wien, um Fans und Einheimische auf den Eurovision Song Contest einzustimmen. Mit der ivie App können Teilnehmer Rätsel lösen, Punkte sammeln und Preise gewinnen.

Wien bereitet sich intensiv auf den Eurovision Song Contest vor und nutzt innovative digitale Strategien, um sowohl Fans als auch Einheimische auf das bevorstehende Ereignis einzustimmen.

Der WienTourismus hat eine aufregende digitale Schnitzeljagd ins Leben gerufen, die 'Eurovision Song Contest Challenge', welche über die offizielle Host City App ivie zugänglich ist. Diese Challenge führt die Teilnehmer auf eine spannende Reise durch die Stadt, verbindet dabei musikalische Geschichte mit unterhaltsamen Rätseln und ermöglicht es, ikonische Wiener Orte auf spielerische Weise zu entdecken. An sechs sorgfältig ausgewählten Stationen können die Teilnehmer ihr Wissen testen, Punkte sammeln und gleichzeitig die Schönheit und Bedeutung historischer Stätten erkunden.

Zu den Stationen gehören die berühmte Wiener Stadthalle, die prachtvolle Hofburg und sogar das Grab von Udo Jürgens, einer Legende des Eurovision Song Contest. Fleißige Teilnehmer haben die Chance, ein exklusives Wochenende für zwei Personen in Wien zu gewinnen. Bürgermeister Michael Ludwig betont die wachsende Präsenz des Eurovision Song Contest in Wien und die Bedeutung der digitalen Erlebarkeit durch die ivie App.

Er lädt alle Fans, sowohl internationale Gäste als auch Wienerinnen und Wiener, zu dieser digitalen Rallye ein, die die Stadt auf eine einzigartige Weise erkundet. Die ivie App bündelt nicht nur die spielerische Entdeckungstour, sondern bietet auch einen umfassenden Überblick über alle Aspekte des Jubiläums-Eurovision-Song-Contests. Dazu gehören Informationen zu Fanzonen, historische Einblicke, LGBTIQ+-Highlights und das umfangreiche Eventprogramm rund um die größte Live-Musikshow der Welt.

Wien verwandelt sich in einen lebendigen Erlebnisraum, der weit über die Stadthalle hinausgeht und für jeden zugänglich ist, unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten. Das Eurovision Village am Rathausplatz, Public Viewings im ganzen Land, SingAlongs, der Markt Contest und der EURO-CLUB im PraterDOME als offizielle Afterparty-Location tragen zu einem unvergesslichen Erlebnis bei. WienTourismus-Chef Norbert Kettner unterstreicht das große Potenzial der ivie App als zentraler digitaler Guide für den Eurovision Song Contest.

Die App richtet sich gezielt an das junge, international vernetzte und social media affine Publikum des ESC, das bereits beim Bewerb in Basel über zwei Milliarden digitale Aufrufe generierte. Eurovision-Fans reisen aus über 80 Ländern an und sind bekannt für ihre Begeisterung und Veranstaltungsfreude. Wien bietet ihnen ein vielfältiges Programm an Side-Events in der gesamten Stadt, begleitet von persönlicher Betreuung durch die Welcome Desks des WienTourismus.

Insgesamt sechs Welcome Desks an zentralen Standorten unterstützen die Gäste während ihres Aufenthalts, mit dem Ziel, dass sie als begeisterte Wien-Fans nach Hause reisen. Die Challenge funktioniert einfach: Nutzer checken an jeder Station per Handy ein und beantworten drei Fragen. Wer mindestens 20 Punkte erreicht, erhält einen von 400 limitierten ESC-Fächern, solange der Vorrat reicht. Für den Hauptpreis ist die volle Punktezahl erforderlich.

Die Challenge läuft bis Ende Mai und ist Teil eines umfassenden ESC-Feuerwerks in Wien, das von Public Viewings bis zu Partys im Prater reicht. Die Stadt ist bereit, die Welt willkommen zu heißen und ein unvergessliches Eurovision-Erlebnis zu bieten





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