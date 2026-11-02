Wien Energie: Fernwärmekunden zahlen künftig zehnmal im Jahr mehr

Wien Energie erhöht die Anzahl der Teilbetriege auf zehn jährlich und passt Preise an. Kunden sehen sich mit höheren Kosten und geänderten Zahlungsmodellen konfrontiert.

Die Wiener Energie kündigt eine fundamentale Umstellung bei der Abrechnung von Fernwärme kunden an. Ab der Heizperiode 2026/27 wechseln Kunden von bisherigen sechs Zahlungen im Jahr auf zehn monatliche Teilbeträge. Diese Entscheidung geht einher mit signifikanten Preisanpassungen, die für viele Haushalte in Wien mit erhöhten finanziellen Belastungen verbunden sind.

Umfang der Preiserhöhung im Detail

Die konkreten Auswirkungen dieser Änderung lassen sich an Beispielen nachvollziehen. Andreas S., ein Bewohner eines Reihenhauses in Wien, erhielt im vergangenen halben Jahr alle zwei Monate eine Teilzahlung von 578 Euro. Bei der neuen Abrechnungsstruktur muss er nun zehnmal im Jahr diesen Betrag von 578 Euro entrichten. Dies führt zu einer jährlichen Gesamtkostensteigerung von 3.468 Euro auf 5.780 Euro, was einer Zunahme um 66 Prozent entspricht. Diese Erhöhung erfolgte, obwohl die Jahresabrechnung eine kleine Gutschrift in Höhe von 6 Euro auswies.

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Auch andere Kundengruppen sind von der Verteuerung betroffen. In einem weiteren Fall fielen die Teilbeträge zuvor sechsmal im Jahr mit 126 Euro an. Neu werden zehnmal im Jahr 90 Euro fällig. Die jährlichen Kosten steigen damit von 756 Euro auf 900 Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 19 Prozent. Die Wien Energie begründete diese Anpassungen zunächst mit den generell gestiegenen Energiepreisen, hob die Teilbeträge für Andreas S. jedoch anschließend wieder herab.

Kommunikation und Begründung der Wien Energie

Die Wien Energy teilte Anfang Oktober mit, dass 30 Prozent Arbeitspreisrabatt in der kommenden Heizperiode gewährt werden. Zudem heißt es, dass die Vereinfachung der Teilbeträge und 770 Millionen Euro Entlastungspakete seit 2022 umgesetzt wurden. Das neue Zahlungsmodell soll für Kunden übersichtlicher sein und die Kosten besser auf kleinere, planbare Beträge verteilen. Dies setzt jedoch voraus, dass die neuen Einzelfälle deutlich geringer ausfallen, als es aktuell der Fall ist.

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Neben der Häufigkeit der Zahlungen bleibt die Struktur der Tarife ein zentrales Thema. 43 Prozent der Wiener Haushalte sind an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Jahresabrechnungen wurden seit Anfang Oktober versendet. Viele Kundinnen und Kunden mussten bereits in den vergangenen Jahren Preiserhöhungen hinnehmen, die sich auch in der neuen Saison fortsetzen.

Einfluss von Gaspreisen und Tarifstrukturen

Ursächlich für die steigenden Kosten ist die Abhängigkeit von fossilen Energien, die noch immer die Hälfte der Fernwärmeerzeugung ausmachen. Der Gaspreisindex lag im August um 40 Prozent höher als im Vorjahr. Diese Marktentwicklungen wirken sich direkt auf die Fernwärmepreise aus. Die Ausgestaltung hängt davon ab, ob Kunden einen indexierten Tarif oder einen Tarif nach amtlichem Preisbescheid haben. Bei indexierten Tarifen koppeln sich die Preise an den Großhandelsmarkt.

Für Verträge, die dem amtlichen Preisbescheid unterliegen, legt der Landeshauptmann einen Höchsttarif fest. Eine Änderung dieses Bescheids erfordert einen Antrag der Wien Energie, eine Prüfung durch die Preiskommission und die finale Entscheidung des Landeshauptmanns. Diese Verfahren sind langwierig und komplex. Die Wien Energie reagierte daher in der Vergangenheit mit Rabatten, die jedoch nur die Differenz zwischen niedrigen Großhandelspreisen und höheren Fernwärmetarifen ausglich.

Auswirkungen auf die aktuelle Heizperiode

Für die Heizperiode 2026/27 liegt derrabatt nur noch bei 30 Prozent. Kunden zahlen trotz dieses reduzierten Rabattes mehr, da die Gashandelspreise stärker gestiegen sind, als der Rabatt gesunken ist. Die Preise nähern sich Temperaturen um den Gefrierpunkt, wobei die Werte aktuell zwischen 6 und 8 Grad liegen. Der graue Himmel im November unterstreicht die Notwendigkeit der Heizperiode.

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Kunden können der Werbung der Wien Energie für Produkte wie Bücher oder Abos widersprechen. Der Widerspruchslink befindet sich in allen automatisiert versendeten E-Mails. Die Änderung der Abrechnungsmodalitäten trifft 43 Prozent der Wiener Haushalte. Die Wien Energie erwartet, dass die klarere Struktur die Planungssicherheit für die Verbraucher erhöht, auch wenn die absoluten Kosten steigt.