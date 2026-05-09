Wien-Bürgermeister: 'Wir lassen uns nicht wegterrorisieren' - Europa-Tag in Wien eskaliert

Der Europa-Tag in Wien sollte ein Freudenfest werden, doch es kam zu einem Eklat. Während eines Interviews wurde der Bürgermeister (SPÖ) durch Zurrufe und Trillerpfeifen einer Gruppe Demonstranten unterbrochen. Die Palästina-Großdemo am ESC-Finaltag bei der Stadthallebrauchte große Kosten, aber ein Fest des Miteinanders wird durchgeführt werden. Der Bürgermeister betont die Notwendigkeit von Sicherheitsvorkehrungen und betont seine Bereitschaft, Menschen zu unterstützen, die nicht toleriert werden sollen.

Der Europa-Tag sollte ein Freudenfest in Wien werden – mit Pop , Politik und einem großen EU-Rave. Doch beim Auftritt der Politik größen aus Stadt und Bund kam es zum Eklat .

Während eines Interviews wurde Bürgermeister (SPÖ) durch Zurrufe und Trillerpfeifen einer kleinen aber besonders lauten Gruppe Demonstranten ständig in seinen Antworten unterbrochen. Palästina-Großdemo am ESC-Finaltag bei der Stadthallebrauchen. Wegen Menschen wie Ihnen zum Beispiel. Das wird große Kosten verursachen, aber wir werden trotzdem ein Fest des Miteinanders durchführen.

Das kann ich Ihnen versprechen. Und wir werden alle Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass alle Künstlerinnen und Künstler auftreten können hier in Wien. Wir lassen uns hier nicht wegterrorisieren





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