Das Wiener Budget 2027 zeigt Defizite von 1,46 Milliarden Euro. Vizebürgermeisterin Novak plant Gebührenerhöhungen bei Luxusleistungen und kritisiert die Gesundheitsfinanzierung.

Das Wiener Stadtrichtlinie-Budget für das Jahr 2027 hat die finanzielle Situation der Hauptstadt klar definiert, wobei ein massiver Anstieg der Schuldenlast verzeichnet wird. Die vorgelegten Planungen zeigen, dass die Schulden der Stadt Wien im kommenden Jahr auf ein Gesamtvolumen von rund 17, 4 Milliarden Euro ansteigen werden. Dieser Wert resultiert aus einem geplanten Defizit von 1,46 Milliarden Euro, das zwar niedriger ausfällt als im Vorjahr, aber dennoch auf einem historisch hohen Niveau verharren wird.

Milliarden-Schulden und wirtschaftliche Druckfaktoren

Die Vizebürgermeisterin der SPÖ, Barbara Novak, analysiert die Ursachen für diese prekäre Entwicklung detailliert in einem Gespräch mit der Journalistin Anna Thalhammer. Neben der anhaltenden Inflation und den weiterhin hohen Energiekosten belastet die Stadt insbesondere die Abschaffung der kalten Progression. Novak führt aus, dass dieser steuerliche Eingriff im Sinne der Legislaturperiode zu einem Verlust von einer Milliarde Euro an Ertragsanteilen führt, ohne dass eine entsprechende Gegenfinanzierung bereitgestellt wurde.

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Eine weitere schwerwiegende Fehlentscheidung der vergangenen Verwaltungsaarbeitsweise wurde im sogenannten Doppelbudget für die Jahre 2024 und 2025 gesehen. Novak kritisiert, dass dieser Ansatz zu starr war und nicht ausreichend auf unvorhergesehene Entwicklungen wie die explodierende Inflation reagieren konnte. Sie argumentiert, dass man durch den Verzicht auf das Doppelbudget den Spielraum erhalten hätte, um Maßnahmen eineinhalb Jahre später sofort und effektiver umzusetzen, statt sie aufzuschieben.

Soziale Staffelung und Gebührenreformen im Fokus

Trotz des massiven Sparzwangs bekennt sich Barbara Novak weiterhin zum sozialdemokratischen Prinzip "Von der Wiege bis zur Bahre". Sie betont, dass es fundamental wichtig und richtig ist, dass die Stadt Wien die Basisinfrastruktur vollständig organisiert und im hundertprozentigen Eigentum hält. Dies umfasst die Daseinsvorsorge, die Bereitstellung von öffentlichen Verkehrsmitteln, Energie, Wasser sowie die Abfallwirtschaft. Diese Struktur gilt als absoluter Standortvorteil für Betriebsansiedelungen in der Hauptstadt.

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Um die Kassen zu stabilisieren, schlägt Novak jedoch eine stärkere soziale Staffelung bei bestimmten Leistungen vor. Sie fragt nach, ob zusätzliche Angebote, die als "Bonus obendrauf" bezeichnet werden, wirklich eine staatliche Aufgabe darstellen. Für diese Bereiche, so ihre Überlegung, müssten nicht alle Leistungen gratis angeboten werden. Stattdessen sei eine differenzierte Preisgestaltung denkbar, die Ausnahmeregelungen für einkommensschwächere Gruppen wie Mindestpensionistinnen und -pensionisten vorsieht.

Barbara Novak schließt daher auch eine Erhöhung von Gebühren und Abgaben nicht aus, solange dabei soziale Härten vermieden werden. Der Ansatz zielt darauf ab, nicht jedem Großverdiener alle zusätzlichen städtischen Leistungen gratis anzubieten. Dies soll dazu beitragen, die finanzielle Last fairer zu verteilen und gleichzeitig die Kernaufgaben der Stadt wahren zu können, ohne die grundlegenden sozialen Sicherungsnetze zu gefährden.

Finanzierungslücken beim sozialen Wohnbau und Gesundheit

Die geplanten Sparmaßnahmen treffen dennoch in den Bereichen des sozialen Sicherheitsnetzes. Das Budget des Fonds Soziales Wien soll im Jahr 2027 um 100 Millionen Euro niedriger ausfallen als im Vorjahr. Die Aufschlüsselung dieser Kürzung erfolgt zu je 50 Millionen Euro durch das Liquiditätsmanagement und durch Einsparungen im laufenden Betrieb. Novak erwartet jedoch, dass das Management eines Unternehmens mit einem Jahresumsatz von 2,9 Milliarden Euro diese Einsparungen von 50 Millionen Euro ohne spürbare Einschränkungen für die Kundinnen und Kunden bewältigen kann.

Bei der Finanzierung des Gesundheitssystems sieht Barbara Novak jedoch eine erhebliche Schieflage. Sie kritisiert, dass die Ausgaben der Stadt hoch sind, die Gelder aber nicht fair zwischen Bundesländern und Gemeinden aufgeteilt werden. Ein konkretes Beispiel dafür ist, dass die Sozialversicherungsbeiträge der Pensionisten in der jüngsten Vergangenheit zu hundert Prozent der Sozialversicherung zugeflossen sind, anstatt in die übliche Verteilungslogik einzufließen, die Wien als hohe Leistungserbringer entlohnen müsste.

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Im Bereich des leistbaren Wohnens bleibt Wien im internationalen Vergleich robust, was Novak auch dem starken sozialen Wohnbau zuschreibt. Die Grundstückspreise sind hier kein Problem, da die Stadt neben der Wohnbauförderung und individuellen Mietförderungen auch Grundstücke bevorratet. Für die Wohnbauförderung von rund 450 Millionen Euro werden im nächsten Jahr zusätzliche 25 Millionen Euro freigegeben, um die Kapazitäten zu erhalten. Personen, die im Laufe der Jahre ein höheres Einkommen erwirtschaften, dürfen in ihren Gemeindewohnungen bleiben, da Novak dies als wichtigen Faktor für den sozialen Zusammenhalt und die Gemeinschaft in der Stadt ansieht.