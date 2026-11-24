Die Stadt Wien stellt das Budget 2027 vor. Schulden steigen auf 17,4 Milliarden Euro, das Defizit sinkt auf 1,46 Milliarden. Details zu Kürzungen und Zinsen.

Finanzstadträtin Barbara Novak begrüßte Journalistinnen und Journalisten gestern Vormittag in ihrem Büro mit einer ungewöhnlich guten Laune, um den Budgetvoranschlag 2027 der Stadt Wien vorzustellen. Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage, in der die Stadt Wien für das laufende Jahr ein Defizit von 2,6 Milliarden Euro erwartet und die Gesamtschulden bei 15,9 Milliarden Euro liegen, präsentierten Novak und Neos-Finanzsprecher Markus Ornig einen Plan, der auf eine Reduzierung der finanziellen Probleme abzielt.

Finanzplan 2027 und Schuldendynamik

Der vorliegende Budgetvoranschlag für das Jahr 2027 umfasst insgesamt 22,24 Milliarden Euro, was die finanziellen Spielräume der Stadt definiert. Die Schulden der Stadt Wien sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen; waren es im Jahr 2019 noch 7,2 Milliarden Euro, beliefen sich die Schulden im Jahr 2025 auf rund 15 Milliarden Euro. Ursprünglich hatte die Stadt im Jahr 2025 prognostiziert, dass die Schulden in den nächsten vier Jahren auf 32,4 Milliarden Euro ansteigen würden.

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Finanzstadträtin Barbara Novak betonte, dass diese extreme Schuldendynamik seit 2019 Sorgen bereiten sollte, stellte jedoch fest, dass die Schuldensteigerung derzeit langsamer verläuft als noch vor zwei Jahren prognostiziert. Laut Novak steuert die Stadt Wien aktuell auf einen Schuldenstand von 20,24 Milliarden Euro im Jahr 2030 zu. Bis Ende dieses Jahres wird die Stadt einen Gesamtschuldenstand von 15,9 Milliarden Euro aufweisen, wobei sich dieser Wert im Jahr 2027 auf 17,4 Milliarden Euro belaufen wird.

Defizitredaktion und Zinsbelastung

Das Budgetdefizit der Stadt Wien wird sukzessive reduziert, was als positiver Aspekt des neuen Finanzplans gilt. Im Jahr 2027 soll das Defizit bei 1,46 Milliarden Euro liegen, was bedeutet, dass die Stadt 1,46 Milliarden Euro mehr ausgeben wird, als sie einnimmt. Im Jahr 2026 betrug dieses Defizit noch 2,6 Milliarden Euro, während es im Jahr 2025 bei über 3 Milliarden Euro lag. Neos-Finanzsprecher Markus Ornig freute sich daher, dass die Stadt das Defizit effektiv halbiert hat.

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Dennoch entstehen der Stadt durch die hohen Schulden massive Zinsaufwendungen, die erheblich ins Gewicht fallen. Im laufenden Jahr fallen 281 Millionen Euro an Zinsen an. Für das Jahr 2030 werden diese Zinskosten auf 629 Millionen Euro geschätzt, was einer deutlichen Reduktion gegenüber den im Jahr 2025 noch berechneten 731 Millionen Euro entspricht. Diese Entwicklung zeigt, dass zwar die Zinslast im Vergleich zur früheren Prognose sinkt, die absoluten Kosten aber aufgrund des hohen Schuldenstands weiter steigen.

Sparmaßnahmen und Haushaltskonsolidierung

Um die finanziellen Zielvorgaben zu erreichen, setzt die Stadt Wien vor allem auf Kürzungen bei den Ausgaben, während neue Gebühren vermieden werden sollen. Markus Ornig bestätigte, dass es keine neuen Gebühren geben wird, wodurch der sogenannte Kultureuro, eine Art Steuer auf Konzert- und Operntickets, endgültig vom Tisch ist. Die Stadtregierung plant stattdessen, die Budgets durch Verhandlungen mit den einzelnen Ressorts zu konsolidieren.

Es wird keine prozentuale Sparvorgabe aus dem Finanzressort für dieses Jahr geben, da die Budgets direkt mit den einzelnen Abteilungen ausgehandelt wurden. Dies führt dazu, dass einige Abteilungen besser und andere schlechter dotiert sind. Die Verwaltung soll durch Digitalisierung effizienter arbeiten, wobei der Personalstand der Stadt sukzessive sinken wird, etwa weil in manchen Bereichen keine neuen Mitarbeiter eingestellt werden. Zudem hat die Stadt bereits einzelne Sparmaßnahmen bekanntgegeben, bei denen Eltern-Kind-Zentren, das Amerlinghaus und die Awareness-Teams Kürzungen erfahren.

Auswirkungen auf soziale Einrichtungen

Neben den administrativen Einsparungen sind auch große soziale Einrichtungen vom Sparprogramm betroffen. Der Fonds Soziales Wien (FSW) wird von der Stadt Wien 100 Millionen Euro eingespart. Diese Kürzungen zeigen, dass die Stadtregierung bereit ist, in wesentlichen Bereichen der Daseinsvorsorge in die Haushaltskorrektur einzugreifen, um die langfristige finanzielle Stabilität zu wahren. Die Arena konnte die Kürzungen im Vergleich zu anderen Einrichtungen noch abwenden, was die unterschiedliche Gewichtung der Haushaltsmittel verdeutlicht.