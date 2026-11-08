Wien: Autismus-Kind nur eine Stunde Kindergarten wegen Personalmangels

Die Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft kritisiert die Einschränkung einer autistischen Schülerin. Fehlende Betreuung führt zu Diskriminierung und Existenzangst für alleinerziehende Mutter.

Ein Mädchen mit einer Autismus-Spektrum-Störung in Wien darf zukünftig nur noch eine Stunde täglich den Kindergarten besuchen. Diese drastische Einschränkung wurde der Mutter mitgeteilt, da die Einrichtung angab, keine geeignete Betreuung mehr anbieten zu können. Der Fall ist Teil des Jahresberichts 2025 der Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft (Kija) und löste große Betroffenheit aus. Es geht hierbei nicht um ein isolated Ereignis, sondern um strukturelle Versäumnisse im Wiener Bildungssystem.

Kinderanwaltschaft sieht Diskriminierung und Versagen

Die Kija stuft die Situation als direkte Diskriminierung aufgrund einer Behinderung ein. Das Mädchen, im Bericht unter dem Decknamen Jasmin geführt, wird faktisch vom gleichberechtigten Zugang zu Bildung ausgeschlossen. Die Begründung der Kindertageseinrichtung lautet, der Aufenthalt sei für das Kind zu belastend. Die Kinderanwaltschaft widerspricht dieser Sichtweise entschieden. Sie führt aus, dass das Problem nicht beim Kind liegt, sondern bei den fehlenden personellen und strukturellen Voraussetzungen der Einrichtung. Eine inklusive Betreuung mit ausreichender Begleitung kann derzeit nicht gewährleistet werden. Dies ist ein Versäumnis der Träger, nicht ein Defizit des Kindes.

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Existenzangst für alleinerziehende Mutter

Die Konsequenzen der Entscheidung sind für die Familie dramatisch und lebensverändernd. Die Mutter ist alleinerziehend und verfügt über kein familiäres Unterstützungsnetzwerk. Ohne die tägliche Betreuung im Kindergarten würde sie gezwungen sein, ihren Beruf aufzugeben, um sich um ihre Tochter zu kümmern. Dies stellt nicht nur ihre Karriere in Frage, sondern bedroht die gesamte finanzielle Existenzgrundlage der Kleinfamilie. Laut der Kija droht Mutter und Tochter der Abrutsch in die Armutsgefährdung. Der verzweifelte Kontakt zur Ombudsstelle erfolgte, um diese rechtliche und soziale Notlage abzuwenden. Die aktuelle Regelung zwingt die Eltern in eine Zwickmühle zwischen Beruf und Fürsorge.

Personalmangel in Wiens Bildungseinrichtungen

Dieser einzelne Fall ist kein Einzelfall, wie der Jahresbericht 2025 deutlich macht. Die angespannte Personal- und Ressourcensituation in Wiens Kindergärten wird ausdrücklich kritisiert. Besonders schwerwiegend sind Fälle, in denen Kinder mit Behinderungen wegen fehlender geeigneter Angebote keinen gleichberechtigten Zugang zu Bildung erhalten. Die Kinderanwaltschaft betont, dass sich nicht die Kinder an starre Strukturen anpassen müssen. Vielmehr müssten die Einrichtungen so gestaltet werden, dass sie den unterschiedlichen Bedürfnissen aller Kinder gerecht werden. Die momentane Praxis widerspricht diesem Grundsatz fundamental. Es fehlt an der nötigen Flexibilität und den Mitteln, um individuelle Förderpläne umzusetzen.

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Auswirkungen auf pädagogische Qualität

Zusätzlich kritisiert die Kija, dass aufgrund fehlender Ressourcen die individuelle Förderung der Kinder häufig zu kurz kommt. Auch die hohe Personalfluktuation erschwert die pädagogische Arbeit erheblich. In einigen Einrichtungen ist es teilweise schwierig, Kindern grundlegende Fähigkeiten wie das Halten eines Stifts oder das Schuhebinden zu vermitteln. Dies zeigt, dass der Mangel nicht nur die Inklusion beeinträchtigt, sondern die gesamte Bildungsqualität. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft fordert deshalb eine Stärkung der Bildungs- und Unterstützungssysteme. Mehr interdisziplinäre Teams in den Kindergärten sind nötig, um diesen Missständen effektiv zu begegnen.

Forderungen nach systemischer Lösung

Für die Kija steht fest: Der Mangel an geeigneten Betreuungsangeboten darf nicht dazu führen, dass Kindern ihr Recht auf bestmögliche Bildung verwehrt wird. Die Einschränkung von Jasmins Kindergartenbesuch ist ein Symptom für ein größeres Problem. Es müssen klare Strukturen geschaffen werden, die Inklusion ermöglichen, statt sie zu verhindern. Die Verantwortlichen in der Wiener Bildungspolitik sind gefordert, sofort gegenzusteuern. Nur durch mehr Personal und bessere Ressourcen kann verhindert werden, dass Familien wie die von Jasmin aufgrund institutioneller Versäumnisse benachteiligt werden. Der Fall dient als Warnsignal für das gesamte System.