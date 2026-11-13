Wien: Ärztekammer empfiehlt 90 Euro für Hautkrebsscreening ab November 2026

Ab 1. November 2026 empfiehlt die Wiener Ärztekammer private Gebühren von 90 Euro für Ganzkörper-Checks bei Erwachsenen, während die ÖGK nur bei medizinischer Notwendigkeit zahlt.

Die Kosten für die Hautkrebsvorsorge steigen in Wien ab dem 1. November 2026 signifikant an. Die Wiener Ärztekammer hat ihren Mitgliedern eine neue Empfehlung für die Privatverrechnung einer vollständigen Ganzkörper-Untersuchung ausgesprochen. Für erwachsene Patienten wird ein Honorar von 90 Euro angestrebt, während die Gebühr für Minderjährige bis zum 18. Lebensjahr bei 45 Euro liegt. Diese Anpassung markiert einen klaren Wandel im System der ärztlichen Abrechnung und betrifft direkt die finanzielle Verantwortung der Patienten.

Kernaussagen zur Gebührenstruktur im Detail

Die zentrale Veränderung liegt in der expliziten Empfehlung der Ärztekammer für niedergelassene Hautärzte in der Hauptstadt. Bisher war es vielen Wienern möglich, diese umfassenden Kontrollen über die Krankenkasse abrechnen zu lassen. Nun gilt der Vorschlag von 90 Euro als orientierender Wert für die private Abrechnung. Kliniken und Praxen sind jedoch nicht strikt an diesen Betrag gebunden, sondern behalten sich das Recht vor, individuelle Preisgestaltungen vorzunehmen. Dies bedeutet, dass die tatsächliche Rechnung von Praxis zu Praxis variieren kann.

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Die Einführung dieser Orientierungswerte zielt darauf ab, die wirtschaftliche Lage der niedergelassenen Ärzte zu stabilisieren. Die Ärztekammer argumentiert, dass die bisherigen Vergütungsmodelle nicht ausreichend sind, um den Aufwand für solche zeitaufwendigen Standarduntersuchungen zu decken. Durch die klare Vorgabe soll Transparenz in den Markt gebracht werden, auch wenn es sich formal um keine zwingende Vorschrift handelt. Ärzte können diese Empfehlung nutzen, um sich in Verhandlungen mit Patienten oder Versicherungen zu orientieren.

Krankenversicherungszuschuss nur bei medizinischer Dringlichkeit

Die ÖGK bleibt bei ihrer Linie und zahlt weiterhin nur, wenn eine konkrete medizinische Indikation vorliegt. Patienten, die lediglich einer allgemeinen Vorsorge folgen möchten, ohne Beschwerden zu haben, müssen die Kosten selbst tragen. Anders verhält es sich jedoch bei Menschen mit erhöhtem Hautkrebsrisiko. Dazu gehören Personen mit auffälligen Muttermalen, starken Sonnenbrand-Verletzungen in der Vergangenheit oder einer familiären Vorbelastung.

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In diesen Fällen bleibt der Zugang zur kostenlosen Untersuchung über die Österreichische Gesundheitskasse erhalten. Die Fachgesellschaften betonen zunehmend die Notwendigkeit einer risikobasierten Strategie statt einer flächendeckenden Standardvorsorge für die gesamte Bevölkerung. Dies entlastet das Gesundheitssystem, stellt jedoch hohe Anforderungen an die Diagnostik. Die Ärzte sind gefordert, individuell einzuschätzen, wer von der kassenfinanzierten Leistung profitiert. Wer unsicher ist, sollte vor dem Termin explizit nachfragen, ob eine Kostenübernahme durch die Kasse möglich ist.

Preisgefälle zu den Nachbarländern und zukünftige Schritte

Ein Blick über die Wiener Stadtgrenzen hinweg offenbart signifikante Unterschiede in der Preisgestaltung. Während in Wien 90 Euro empfohlen werden, liegt der entsprechende Richtwert in Niederösterreich deutlich niedriger bei 60 Euro. Dieser Unterschied von 30 Euro stellt eine erhebliche finanzielle Diskrepanz dar, die vor allem für Grenzgänger relevant sein könnte. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser Wettbewerb auf die Patientenzahlen und die Praxisstruktur in der Region auswirken wird.

Die medizinische Notwendigkeit einer jährlichen Ganzkörperkontrolle wird von Experten differenziert betrachtet. Nicht für jeden Menschen ist diese intensive Überprüfung gleichermaßen notwendig oder effektiv. Die moderne Dermatologie setzt vermehrt auf personalisierte Ansätze, die genetische Faktoren und Lebensstil eingehen. Besonders aufmerksam sollten Menschen mit zahlreichen Muttermalen oder spezifischen Risikoprofilen sein. Wer nur gelegentlich unter die Haut schaut, riskiert möglicherweise frühe Anzeichen von Hautkrebs. Die Diskussion um die Finanzierung bleibt also weiter bestehen, bis eine einheitliche bundesweite Lösung gefunden wird. Patienten sollten sich daher sorgfältig informieren, bevor sie einen Termin vereinbaren, um unangenehme finanzielle Überraschungen zu vermeiden.