Wiederkehrs Schuldaten-Offensive: Transparenz für einen besseren Bildungsstandort

Bildungsminister Wiederkehr kündigt die Veröffentlichung von Leistungsdaten der Schulen an, um Vergleichbarkeit zu schaffen und elterliche Gerüchte zu entkräften. Ein Schritt in Richtung Transparenz und Qualitätsoffensive im österreichischen Bildungswesen.

Wiederkehr setzt seine wöchentlichen Mitteilungen fort. Die aktuelle Ankündigung birgt das Potenzial, ein bedeutsames Erbe zu begründen. Ab Herbst wird er Leistungsdaten publizieren, um Schulen vergleichbar zu machen. Damit werden Aussagen über ihre Qualität nicht länger von elterlichen Gerüchten abhängig sein.

Man muss Christoph Wiederkehr zugestehen: Den Vorwurf, unauffällig zu sein, kann man dem Bildungsminister nicht machen. Stattdessen könnte man das Gegenteil behaupten: Wie ein Energizer-Hase beruft er seit Monaten eine Pressekonferenz nach der anderen ein und verkündet dort 'Meilensteine' und große Würfe eines 'Kultur- und Systemwandels'. Ankündigungen allein reichen dafür jedoch noch nicht aus.

Doch Wiederkehrs jüngste Öffentlichkeitsarbeit hat das Potenzial, mehr als bloße Ankündigung zu sein: Das Bildungsministerium wird ab Herbst bedeutende Schuldaten veröffentlichen. Schrittweise beginnt man damit mit Leistungsdaten aus den Volksschulen. Allerdings nicht, indem sie in ein rigides Schulranking gepresst werden, um 'gute' von 'schlechten' Schulen zu unterscheiden. Der erforderliche Kontext wird mitgeliefert: So sollen nur Standorte miteinander verglichen werden, die aufgrund ihrer Zusammensetzung und Herausforderungen (Standort, Bildungsniveau der Eltern, Migrationshintergrund) vergleichbar sind, weil sie in dieselbe SÖL-Kategorie (sozioökonomische Ausgangslage) fallen. Das ist lobenswert und längst überfällig.

Denn die Daten existieren längst aufgrund zahlreicher aufwändiger Tests. Ihre Veröffentlichung wandelt eine gefühlte Wahrheit über Nacht in eine messbare Realität. Bisher leiden oder profitieren Schulen bekanntlich von oder unter dem jeweiligen Image, das oftmals durch Hörensagen unter Eltern entsteht. Mit der tatsächlichen Qualität hat die gefühlte Wahrheit über einen Standort nicht zwangsläufig etwas zu tun. Umso besser, wenn man sie künftig schwarz auf weiß nachlesen kann.

Besonders auch deshalb, weil für einzelne Standorte mit dem neuen Chancenbonus auch mehr Steuergelder eingesetzt werden. Manche Schulen müssen größere Herausforderungen bewältigen als andere. Daher ist es nur fair, ihnen auch die Möglichkeit zu geben, offen zu zeigen, wie sie diese Probleme meistern und dabei möglicherweise besser abschneiden, als man es ihnen zutrauen würde. Umgekehrt sollen auch traditionelle 'Leistungsträger' unter Schulen an dem gemessen werden, was sie tatsächlich leisten und nicht nur an ihrem guten Ruf.

Die Neos setzen sich seit ihrer Gründung für einen 'gläsernen Staat' ein. Da ist es nur konsequent, dies auch in Form von gläsernen Schulen umzusetzen. Dies können sie dank türkis-grüner Vorarbeiten im Informationsfreiheitsgesetz erreichen. Um die Schule als Ganzes in diesem Land zu verbessern, muss diese Freiheit nun endlich genutzt werden





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