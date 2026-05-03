Wiederkehr fordert mehr Deutschförderung bereits im Kindergarten

Bildungsminister Christoph Wiederkehr plädiert für eine Ausweitung der Deutschförderung, insbesondere im Kindergartenbereich, und verteidigt seine Pläne für die sechsjährige Volksschule und den 'Chancenbonus'. Er kündigt eine Verschärfung des Kopftuchverbots an und betont die Bedeutung der Elementarpädagogik.

Bildung sminister Christoph Wiederkehr betont die dringende Notwendigkeit einer verstärkten Deutschförderung , beginnend bereits im Kindergarten alter. Er plädiert für eine Erhöhung der Förderstunden auf 30 pro Woche für Kinder mit Sprachdefiziten, da die derzeitigen 20 Stunden oft nicht ausreichen.

Die fehlenden Deutschkenntnisse stellen seiner Ansicht nach das größte Problem im österreichischen Bildungssystem dar, wie aktuelle Statistiken zeigen, wonach ein Drittel der Schüler in Deutschförderklassen auch nach einem Jahr noch nicht den Anschluss schafft. Wiederkehr lobt das Interesse am geplanten Pilotprojekt für die sechsjährige Volksschule, das Kindern mehr Zeit geben soll, ihre Stärken zu erkennen. Er verteidigt auch den 'Chancenbonus', der Schulen mit einem hohen Anteil an bildungsfernen Kindern zusätzliche Unterstützung bietet, und weist Kritik an der Verteilung zurück.

Das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren wird ab Herbst 'scharf gestellt', wobei der Fokus auf Kooperation und Sanktionen gegen die Eltern liegt, nicht gegen die Kinder. Zudem plant Wiederkehr die Einführung der 'Mittleren Reife' nach der neunten Schulstufe und eine Pilotphase zur Bewertung von Lehrern. Trotz des anhaltenden Lehrermangels wird das Angebot für Quereinsteiger reduziert, da kein österreichweiter Fachkräftemangel mehr besteht. Die Verbesserung der Qualität des Kindergartenpersonals und der Ausbau der Plätze sind ebenfalls wichtige Anliegen des Ministers.

Er betont, dass die Zukunft Österreichs in den Kindergärten entschieden wird und dass die Elementarpädagogik nun auch an der Universität studiert werden kann. Die Autonomie der Deutschförderklassen soll gestärkt werden, um mehr Verantwortung und Freiheit zu ermöglichen. Die Verländerung des Bildungssystems lehnt Wiederkehr ab, hält aber eine sinnvolle Kompetenzenverteilung für diskutierbar. Die Sonderpädagogik wird von einem Koalitionspartner hervorgehoben, was auf die Notwendigkeit einer umfassenden Betrachtung des Bildungssystems hinweist





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