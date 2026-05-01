Wiederholte unbefugte Inbetriebnahme von Linienbussen im Brixental – 19-Jähriger festgenommen

In den letzten zwei Wochen kam es im Brixental zu mehreren Fällen, in denen Linienbusse nachts unbefugt in Betrieb genommen wurden. Die Polizei konnte einen 19-jährigen Deutschen als Hauptverdächtigen identifizieren, der bereits mehrfach solche Straftaten begangen hatte. Die Ermittlungen dauern an.

Im Zeitraum vom 17. April 2026 bis zum 30. April 2026 kam es im Brixental im Bezirk Kitzbühel wiederholt zu Vorfällen, bei denen Linienbusse während der Nachtstunden unbefugt in Betrieb genommen wurden.

Die Polizei hat nun über einen weiteren Zwischenfall berichtet, der sich am Donnerstagabend, gegen 21.10 Uhr, ereignete. Dabei wurde ein Bus von einer Streife der Polizeiinspektion Westendorf in Hopfgarten im Brixental beobachtet und schließlich an der Bundesstraße angehalten. Zwei zunächst unbekannte Personen ergriffen daraufhin die Flucht. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 19-jähriger Deutscher, der in Österreich wohnt, als Hauptbeschuldigter identifiziert werden.

Es stellte sich heraus, dass der junge Mann bereits mehrfach Linienbusse ohne Berechtigung in Betrieb genommen hatte. Zudem verfügt er über keine gültige Fahrerlaubnis für die entsprechende Fahrzeugklasse. Der 19-Jährige gestand die Vorwürfe und kooperierte mit den Ermittlern. Die Polizei führt weiterhin Untersuchungen durch, insbesondere zur Identifizierung der zweiten beteiligten Person.

Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, werden die zuständigen Stellen über die Vorfälle informiert und entsprechende Anzeigen erstattet. Die Polizei warnt vor solchen gefährlichen Handlungen, die nicht nur gegen das Gesetz verstoßen, sondern auch ein hohes Risiko für die öffentliche Sicherheit darstellen. Die Behörden appellieren an die Bevölkerung, verdächtige Aktivitäten unverzüglich zu melden, um weitere Vorfälle zu verhindern





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