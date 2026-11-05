Wiederholte Bombendrohungen betreffen europäische Flugverbindungen und Flughäfen

Am Donnerstag gingen in ganz Europa Bombendrohungen ein. Betroffen sind unter anderem Österreich, Polen, Tschechien und Finnland. Es kam zu unplanmäßigen Landungen und verstärkten Sicherheitskontrollen. Die Täter sind bisher unbekannt.

Am Donnerstag verzeichneten zahlreiche Flughäfen über ganz Europa hinweg eine ungewöhnliche Häufung von Bombendrohungen. Die Meldungen betreffen mindestens sieben Flüge und ein Kreuzfahrtschiff, wobei die Auswirkungen vor allem den Luftverkehr in Zentraleuropa stark trafen. Österreich war dabei mehrfach im Fokus der Ermittlungen, da es sowohl in Wien als auch in Salzburg zu erheblichen Sicherheitsmaßnahmen kam. Die Drohungen führten dazu, dass mehrere Maschinen vorzeitig gelandet oder routinemäßig überprüft wurden, ohne dass bisher sprengstoffähnliche Gegenstände gefunden wurden.

Kritische Vorfälle in Wien und Salzburg

In Wien wurde eine Maschine der Fluggesellschaft Wizz Air, ein Airbus A321, am Vormittag unvorhergesehen zur Landung gezwungen. Das Flugzeug war auf dem Weg von Mailand-Malpensa nach Warschau und landete schließlich auf dem Flughafen Wien-Schwechat. Nach der Landung durchsuchten die Behörden die Maschine, stellten jedoch keine verdächtigen Gegenstände fest. Der Airbus verließ den Flughafen noch am gleichen Vormittag wieder, was auf eine schnelle Klärung der Lage hindeutet.

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Auch am Flughafen Salzburg gab es einen großen Polizeieinsatz, der durch eine Drohung ausgelöst wurde. Der Flughafensprecher Alexander Klaus bestätigte, dass der Bereich des Flughafens routinemäßig überprüft wird. Die Exekutive gab keine näheren Details zum Inhalt der Drohung bekannt, betonte jedoch, dass die Abfertigung von Passagieren nicht beeinträchtigt wird. Lediglich an den Zugangsbereichen fanden verschärfte Kontrollen statt. Wenig später wurde der Einsatz beendet, da sich keine unmittelbare Gefahr bestätigte.

Intensivierung der polizeilichen Ermittlungen

Das österreichische Innenministerium erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur APA, dass die Ermittlungen zu den Hintergründen der Drohungen laufen. Da die genauen Umstände noch unklar seien, konnte ein Sprecher keine weiteren Details preisgeben. Die Abstraktheit der Drohungen, die per E-Mail an vier Flüge von und nach Wien gingen, deutet auf eine koordinierte Kampagne hin. Die Behörden schätzen die Relevanz der Drohungen jedoch generell als niedrig ein, solange keine konkreten Hinweise auf reale Sprengkörper vorliegen.

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Internationale Ausbreitung der Drohungen

Die Welle der Alarme erstreckte sich weit über Österreich hinaus. Laut der finnischen Fluggesellschaft Finnair gab es eine Bombendrohung gegen einen ihrer Flüge von Helsinki nach Wien, der von der Linie Jettime durchgeführt wurde. Dieser Flug landete planmäßig in Wien. Ebenfalls wurde eine Finnair-Maschine, die von Helsinki nach Rom unterwegs war, von den italienischen Luftstreitkräften sicher an ihren Bestimmungsort eskortiert und landete auf dem Flughafen Rom-Fiumicino.

Aus Bulgarien wurde berichtet, dass drei Maschinen wegen Bombendrohungen außerplanmäßig landen mussten. Eine Maschine aus Kopenhagen und eine aus Madrid landeten auf dem Flughafen der Hauptstadt Sofia. Eine dritte Maschine aus London landete in Plowdiw. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in Rumänien: Eine Maschine der Gesellschaft Wizz Air erhielt auf ihrem Flug von Mailand nach Bukarest eine Drohung, landete aber sicher. Der Inlandsgeheimdienst SRI untersuchte daraufhin das Flugzeug.

Weitere Sicherheitsmaßnahmen in Nachbarländern

Auf dem Brüsseler Flughafen Zaventem wurde eine Maschine der polnischen Fluggesellschaft LOT zur Landung gezwungen. In Frankreich landete ein Linienflug zwischen Dublin und Rom auf dem Militärflughafen Evreux. Es handelte sich um einen Airbus A320 der irischen Fluggesellschaft Aer Lingus. Die 151 Passagiere und sechs Crewmitglieder wurden in Sicherheit gebracht. In Kopenhagen gab es Drohungen gegen zwei Flüge, bei deren Durchsuchung jedoch nichts Verdächtiges gefunden wurde.

Mehrere Bombendrohungen beeinträchtigten auch den Flugverkehr in Prag. Die tschechische Polizei teilte auf der Onlineplattform X mit, dass Warnungen über improvisierte Sprengsätze an Bord von vier Flugzeugen erhalten wurden. Nach der Landung auf dem internationalen Vaclav-Havel-Flughafen wurden die Maschinen von Spezialisten durchsucht. Die Polizei stuft die Relevanz der Drohungen als niedrig ein, da keine weiteren Gefahren erkannt wurden.

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Geopolitischer Kontext und unbekannte Täter

In den vergangenen Tagen hatten es Bombendrohungen gegen mindestens sieben Flüge und ein Kreuzfahrtschiff in Europa gegeben. Sie führten zu Störungen auf Flughäfen in ganz Europa, betroffen waren unter anderem vier Maschinen von Ryanair, Wizz Air und AUA. Alle Flugzeuge konnten sicher landen, es wurden keine Sprengsätze gefunden. Bisher hat sich niemand zu den Drohungen bekannt. Sie fallen jedoch in eine Zeit, in der europäische Regierungsvertreter sowohl Russland als auch dem Iran hybride Angriffe und Sabotageakte vorwerfen. Moskau und Teheran bestreiten derartige Kampagnen.