Wiedereinstieg nach Krebs und Arbeitslosigkeit: Marion M.s Weg zurück ins Berufsleben

Eine Wienerin berichtet, wie sie nach einer Krebserkrankung und jahrelanger Arbeitslosigkeit dank der Unterstützung der Caritas SÖB wieder einen festen Job gefunden hat. Ihre Geschichte ist ein Beispiel für die Bedeutung von Hilfsangeboten für Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Krebs , Jobverlust und jahrelange Arbeitslosigkeit : Für Marion M. aus Wien war der Weg zurück ins Berufsleben alles andere als leicht. Es ist ein Weg, der von zahlreichen Herausforderungen und Rückschlägen geprägt war.

Marion M. hat in den letzten Jahren eine schwere Zeit durchlebt, gekennzeichnet durch Krankheit, die daraus resultierende Arbeitslosigkeit und lange Phasen der Unsicherheit und des Zweifels. Heute steht sie wieder fest im Berufsleben und blickt mit tiefer Dankbarkeit auf all jene zurück, die sie auf diesem schwierigen Weg unterstützt und begleitet haben. Im Jahr 2019 änderte sich Marion M.s Leben dramatisch: Die Diagnose Krebs stürzte sie in eine existenzielle Krise.

Es folgten monatelange intensive Behandlungen und eine langwierige Rehabilitation, die sowohl körperlich als auch emotional sehr belastend waren. Doch selbst nach der erfolgreichen Genesung blieb der Weg zurück ins Berufsleben steinig und voller Hindernisse. Zweieinhalb Jahre lang war sie beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet, jedoch ohne eine realistische Chance auf eine Anstellung. Dies ist umso bemerkenswerter, da Marion M. über eine langjährige Berufserfahrung verfügt – sie war zuvor 20 Jahre lang im selben Unternehmen tätig.

Nach ihrer Erkrankung wurde ihr jedoch die Rückkehr in ihren alten Arbeitsplatz verwehrt.

'Ich habe zuvor 'nur' in der Reinigung gearbeitet, und selbst in diesem Bereich konnte ich keine neue Stelle finden', berichtet die 53-Jährige mit Bedauern. Die Zeit zuhause, geprägt von der frustrierenden Jobsuche, stellte eine enorme Belastungsprobe für sie dar: 'Es war eine furchtbare Erfahrung, man gerät in ein tiefes Loch, aus dem man kaum mehr herausfindet, und von Tag zu Tag wird es schwieriger, Hoffnung zu bewahren.

' Die finanzielle Unsicherheit und die soziale Isolation verstärkten das Gefühl der Hoffnungslosigkeit zusätzlich. Die Frage nach der eigenen Zukunft und die Sorge um die finanzielle Absicherung der Familie lasteten schwer auf ihren Schultern. Als Mutter von vier Kindern war die Situation für Marion M. besonders prekär. Die Verantwortung für ihre Familie und die gleichzeitige Bewältigung der persönlichen Krise forderten ihren Tribut.

Doch dann kam die entscheidende Wende: Sie fand Unterstützung bei der Caritas SÖB, einer Organisation, die sich auf die Hilfestellung für langzeitarbeitslose Frauen und Männer beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt spezialisiert hat.

'Die Caritas war von Anfang an eine unerschütterliche Stütze für mich, seit dem Tag, an dem ich an diesem Projekt teilgenommen habe. Niemand hat mich im Stich gelassen, und sie haben sich unermüdlich dafür eingesetzt, dass ich einen festen Job finde. Dafür bin ich ihnen unendlich dankbar', erzählt die Wienerin bewegt. Durch die Unterstützung der Caritas konnte Marion M. ihre Fähigkeiten und Kompetenzen wiederentdecken und sich auf neue berufliche Herausforderungen vorbereiten.

Zunächst begann sie mit einer Teilzeitstelle von 25 Stunden pro Woche, bevor sie schließlich eine Vollzeitstelle mit 39 Stunden im Caritas Pflegehaus Schönbrunn als Reinigungskraft antrat. Marion M. ist mit ihrer neuen Arbeit sehr zufrieden: 'Ich habe einen super Job, angenehme Kollegen und ein tolles Team.

' Für sie ist es unmissverständlich: Ohne die Unterstützung solcher Programme wie dem der Caritas wäre der Wiedereinstieg in das Berufsleben kaum möglich gewesen. 'Deswegen halte ich solche Organisationen für äußerst wichtig und hoffe, dass sie auch in Zukunft bestehen bleiben', betont sie abschließend





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