Wiederaufbau des Robinson-Spielplatzes in Wien-Döbling nach Brand: Kinderfreunde bitten um Spenden

Das Kinderparadies in der Greinergasse in Wien-Döbling, der Robinson-Spielplatz, wurde durch einen Brand beschädigt. Die Kinderfreunde planen den Wiederaufbau des zerstörten Lehmhauses 'Robbiton' und bitten um Spenden.

Das beliebte Kinderparadies in der Greinergasse 7 in Wien- Döbling , bekannt für seine vielfältigen Spielmöglichkeiten und Naturerlebnisse, erlebte im vergangenen Jahr eine Tragödie. Ein verheerender Brand , gelegt von einem unbekannten Feuerteufel, zerstörte das Herzstück des Robinson-Spielplatz es, das Lehmhaus 'Robbiton'. Dieses Ereignis war nicht nur ein materieller Verlust, sondern auch ein tiefer Einschnitt in die pädagogische Arbeit und die kindliche Erlebniswelt, die der Spielplatz bot. Trotz intensiver Ermittlungen konnte der Brand stifter bisher leider nicht ausgeforscht werden, wie eine Sprecherin der Kinderfreunde bedauernd mitteilt. Der Verlust von 'Robbiton' hinterließ eine spürbare Lücke im Angebot des Spielplatzes und im Leben der Kinder, die diesen Ort so lieb gewonnen hatten.

Das zerstörte Lehmhaus 'Robbiton' war weit mehr als nur ein Gebäude; es war der zentrale Anlaufpunkt und das kreative Zentrum des Robinson-Spielplatzes. Hier fanden zahlreiche Aktivitäten statt, die die Kinder in ihrer Entwicklung förderten und ihnen Raum für Kreativität und Selbstentfaltung boten. 'Robbiton' diente als Werkstatt für tägliche kreative Projekte, in denen Kinder handwerklich tätig werden konnten, sei es beim Filzen, Batiken oder dem Basteln von Adventkränzen. Es war ein Treffpunkt für besondere Veranstaltungen und Workshops, die den Kindern die Möglichkeit gaben, neue Fähigkeiten zu erlernen und ihre Talente zu entfalten. Vor allem aber war 'Robbiton' ein Ort, an dem Kinder ihre eigenen Ideen einbringen, Modelle entwickeln und aktiv an der Gestaltung ihrer Umwelt mitwirken konnten. Der Brand riss eine Lücke in diese vertraute Umgebung und beraubte die Kinder eines wichtigen Ortes der spielerischen Entdeckung und des gemeinsamen Erlebens. Die Kinderfreunde setzen nun alles daran, diesen magischen Ort wiederauferstehen zu lassen und den Kindern ihre gewohnte Umgebung zurückzugeben.

Der Wiederaufbau von 'Robbiton' ist ein wichtiges Projekt, das von den Kinderfreunden mit großem Engagement angegangen wird. Ziel ist es, den ursprünglichen Charakter des Hauses zu bewahren und gleichzeitig neue, nachhaltige Elemente in die Gestaltung einzubringen. Geplant ist, so viel wie möglich an recyceltem Material zu verwenden und einen nachhaltigen Bauansatz zu verfolgen, um die Umwelt zu schonen und den Kindern ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu vermitteln. Die Kinderfreunde-Vorsitzenden Christan Oxonitsch und sein Team packen dabei selbst mit an, um den Wiederaufbau tatkräftig zu unterstützen und den Kindern so schnell wie möglich wieder einen Ort der Freude und des Spiels zu ermöglichen. Die Kinderfreunde bitten um Spenden, um dieses wichtige Projekt zu realisieren und den Kindern ihren geliebten Ort zurückzugeben. Der Kinderfreunde-Robinsonspielplatz selbst ist ein besonderer Erlebnisraum für Kinder, der auf einem großzügigen, naturnah gestalteten Gelände zahlreiche Möglichkeiten bietet. Auf den 7.000 Quadratmetern können Kinder Hütten bauen, die Natur entdecken, Gemüse anpflanzen, Ball spielen oder versteckte Plätze und geheime Wege erkunden. Der Spielplatz ist ein Paradies für Kinder, in dem Natur spielerisch erlebt und die Fantasie angeregt werden kann.





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