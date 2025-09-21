Wie Vögel sicher auf Ästen schlafen: Ein Blick auf den Krallenverschlussmechanismus

Ein Wissenschaftler der Vetmeduni erklärt, wie Vögel dank eines speziellen Mechanismus sicher auf Ästen schlafen, ohne herunterzufallen. Der Krallenverschlussmechanismus ermöglicht es den Tieren, sich passiv festzukrallen.

Während Vögel auf Ästen schlafen, könnte man vermuten, dass sie dabei herunterfallen könnten. Doch warum dies nicht zutrifft, erklärt Richard Zink von der Vetmeduni am Standort Seebarn am Wagram (Bezirk Tulln).

Auch Vögel brauchen Ruhe, und dabei schlafen sie gerne auf Ästen von Bäumen. Der Wissenschaftler Richard Zink weiß, warum die Tiere dabei nicht herunterfallen. Vögel haben eine einzigartige Anpassung, die ihnen hilft, während des Schlafens sicher auf Bäumen zu verweilen: einen Krallenverschlussmechanismus, auch Greifreflex genannt. Wenn ein Vogel seinen Fuß belastet, wird dieser Mechanismus automatisch aktiviert. Eine Sehne im Fuß zieht dann die Zehen fest zusammen, und der Vogel umfasst damit sicher den Ast. Dies ermöglicht es den Vögeln, sich während des Schlafens fest an Ästen zu verankern. Erst wenn der Vogel bewusst versucht, seine Krallen zu lösen, entsperren sich diese.\Die Funktionsweise dieses Mechanismus ist faszinierend. Die Sehne, die durch den Fuß des Vogels verläuft, ist mit speziellen Strukturen in den Zehen verbunden. Wenn der Vogel seinen Fuß beugt und seine Zehen um den Ast legt, wird die Sehne gespannt. Diese Spannung zieht die Zehen automatisch zusammen, sodass die Krallen fest in die Rinde des Astes greifen. Je stärker der Vogel seinen Fuß belastet, desto fester ist der Griff. Dies ist ein passiver Mechanismus, was bedeutet, dass der Vogel keine Muskelkraft aufwenden muss, um sich festzuhalten. Der Krallenverschlussmechanismus ist so ausgelegt, dass er auch dann funktioniert, wenn der Vogel bewusstlos ist oder tief schläft. Dies ist ein entscheidender Vorteil für Vögel, da sie so auch während extremer Wetterbedingungen oder bei einem Überraschungsangriff sicher auf ihren Schlafplätzen verbleiben können. Darüber hinaus ermöglicht dieser Mechanismus es Vögeln, sich auch an schrägen oder glatten Oberflächen festzuhalten. Die Fähigkeit, sich in einer Vielzahl von Umgebungen sicher zu bewegen und zu schlafen, ist ein wesentlicher Faktor für das Überleben und die Anpassungsfähigkeit von Vögeln in der Natur.\Die Forschung von Richard Zink und der Vetmeduni Seebarn beleuchtet ein faszinierendes Detail der Vogelwelt. Die genaue Untersuchung des Krallenverschlussmechanismus ermöglicht es Wissenschaftlern, die Biomechanik von Vögeln besser zu verstehen. Dieses Wissen kann auch in anderen Bereichen Anwendung finden, beispielsweise bei der Entwicklung von Robotern, die in der Lage sind, sich an Oberflächen festzuhalten. Die Natur bietet oft Inspiration für technische Innovationen, und der Krallenverschlussmechanismus ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Die weitere Erforschung der Anatomie und Physiologie von Vögeln wird sicherlich weitere spannende Erkenntnisse liefern und unser Verständnis der komplexen Anpassungsstrategien der Tierwelt erweitern. Die Arbeit der Vetmeduni am Standort Seebarn unterstreicht die Bedeutung der Grundlagenforschung für das Verständnis der Natur und ihre Anwendung in verschiedenen Bereichen





