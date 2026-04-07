Widerstand gegen Trump wächst: Diskussion über 25. Zusatzartikel wegen Iran-Krieg im Aufwind

In den USA formiert sich wachsender Widerstand gegen Präsident Trumps Kriegskurs. Prominente Persönlichkeiten, auch aus dem rechten Lager, diskutieren über den 25. Zusatzartikel der Verfassung wegen Trumps Drohungen im Iran-Konflikt.

In den Vereinigten Staaten von Amerika formiert sich zunehmend Widerstand gegen die Kriegsrhetorik und mögliche militärische Aktionen von Präsident Donald Trump . Dieser wachsende Unmut erstreckt sich nicht nur auf die Reihen der oppositionellen Demokraten, sondern erreicht nun auch prominente Figuren und Meinungsführer aus dem ultrarechten Spektrum.

Diese Entwicklung deutet auf eine bemerkenswerte Verschiebung in der politischen Landschaft hin, in der sogar Anhänger des ehemaligen Präsidenten Bedenken bezüglich seiner Politik äußern. Die Diskussion über eine mögliche Amtsenthebung Trumps, basierend auf dem 25. Zusatzartikel der US-Verfassung, gewinnt an Fahrt. Der 25. Zusatzartikel befasst sich mit der Nachfolge des Präsidenten und der Vorgehensweise bei dessen Amtsunfähigkeit, sei es durch Tod, Rücktritt oder gesundheitliche Probleme. Diese Entwicklung wirft wichtige Fragen über die Stabilität der politischen Verhältnisse in den USA auf und beleuchtet die zunehmende Polarisierung im Land.\Ein besonders bemerkenswertes Beispiel für diesen Stimmungsumschwung ist die Reaktion der ehemaligen republikanischen Kongressabgeordneten Marjorie Taylor Greene. Greene, die einst eine führende Stimme der “Make America Great Again” Bewegung war, kommentierte Trumps Äußerung, im Iran-Krieg “eine ganze Zivilisation” töten zu wollen, mit dem Ausruf “25.Amendment!!!”. Diese Reaktion deutet auf eine deutliche Distanzierung von Trump hin, insbesondere nach Meinungsverschiedenheiten, unter anderem in der Epstein-Affäre. Auch der bekannte ultrarechte Radiomoderator und Verschwörungstheoretiker Alex Jones schloss sich der Kritik an und sprach sich aufgrund der Gefahr eines möglichen Krieges mit dem Iran für eine Aktivierung des 25. Verfassungszusatzes aus. Jones erkundigte sich in einem Gespräch mit einem Rechtsexperten nach den Möglichkeiten einer solchen Vorgehensweise, wobei er auf die hohen Hürden hingewiesen wurde, die für eine solche Maßnahme erforderlich sind. Die Tatsache, dass selbst prominente Figuren aus dem rechten Lager die Anwendung des 25. Zusatzes in Erwägung ziehen, unterstreicht die wachsende Sorge über Trumps Politik und seine mögliche Eskalation im Iran-Konflikt.\Die Sorge um Trumps Handlungen und mögliche Konsequenzen wird auch von demokratischer Seite deutlich geäußert. Der demokratische Senator Chris Murphy rief Trumps Regierungsmitglieder dazu auf, sich mit dem 25. Verfassungszusatz auseinanderzusetzen. Murphy forderte sie auf, die Osterfeiertage dafür zu nutzen, sich mit Verfassungsrechtlern zu beraten. Er betonte die Dringlichkeit der Situation und warnte vor weiteren Eskalationen. Bemerkenswert ist auch, dass Trump selbst in einer Kabinettssitzung über die Anwendung des 25. Zusatzes gesprochen hat. Laut einem Bericht von PBS sagte Trump, er könne in Bezug auf den Iran nicht offenlegen, was er plane, da er sonst seinen Posten verlieren würde. Er deutete an, dass seine Gegner möglicherweise den 25. Zusatz anwenden würden, was sie im Fall von Präsident Biden nicht getan hätten. Es ist wichtig zu beachten, dass Trump bereits zwei Amtsenthebungsverfahren überstanden hat. Der 25. Zusatz bietet einen Mechanismus, um einen Präsidenten aus dem Amt zu entfernen, wenn er seine Pflichten nicht ausführen kann. Allerdings sind die Hürden für eine Anwendung des Zusatzes hoch, da sowohl der Vizepräsident als auch die Mehrheit des Kabinetts zustimmen müssen und anschließend der Kongress mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit entscheiden muss. Dies soll sicherstellen, dass der Zusatz nicht aus politischen Gründen, sondern nur im Falle von tatsächlicher Amtsunfähigkeit angewendet wird





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