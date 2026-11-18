Am 20. November 2026 leuchtet in Hohenems die Weihnachtsbeleuchtung auf. Der Wichtelwald am Kirchplatz öffnet seine Pforten bis Ende Dezember für Familien.

Die Vorweihnachtszeit in Hohenems beginnt am Freitag, dem 20. November 2026. Um 18:00 Uhr findet die traditionelle Einschaltfeier statt, bei der erstmals die festliche Weihnachtsbeleuchtung die Innenstadt erhellt. Parallel dazu öffnet der bekannte Wichtelwald seine Tore für Besucher aller Altersgruppen. Die Feierlichkeiten markieren den offiziellen Start der Adventszeit und laden die Bevölkerung ein, sich auf die kommenden Wochen vorzubereiten.

Eröffnung des Wichtelwaldes am 20. November 2026

Der Wichtelwald verwandelt den zentralen Kirchplatz in Hohenems ab dem 20. November in eine magische Winterlandschaft. Die Einrichtung erstreckt sich nicht nur auf den Kirchplatz selbst, sondern umfasst auch den angrenzenden Salomon-Sulzer-Platz sowie den Loretto-Platz. Dort entsteht eine geschlossene weihnachtliche Erlebniswelt, die mit Lichtern, geschmückten Bäumen und gemütlichen Hütten aufwartet. Diese räumliche Verbindung der drei Plätze sorgt für eine großzügige Atmosphäre, die Besucher einlädt, sich langsam durch die dekorierten Bereiche zu bewegen.

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Die Öffnungszeiten des Wichtelwaldes sind fest definiert. Vom 20. November bis einschließlich 27. Dezember ist die Einrichtung täglich von 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Dieser Zeitrahmen wurde gewählt, um sowohl berufstätige Erwachsene als auch Schulkinder nachmittags anzusprechen. Die konstanten Öffnungszeiten sorgen für Planbarkeit und ermöglichen es Familien, die Attraktion mehrfach zu besuchen, ohne sich um变dliche Öffnungszeiten Gedanken machen zu müssen.

Kulturelles Programm für Kinder und Familien

Das kulturelle Angebot im Wichtelwald reicht weit über bloßes Dekorieren hinaus. Familien können verschiedene festlich gestaltete Stationen erkunden, die mit Geschichten, interaktiven Waldspielen und speziellen Lichtinstallationen bestückt sind. Diese Elemente sollen Kindern die Vorfreude auf Weihnachten spielerisch näherbringen. An den Adventsonntagen kommt ein zusätzlicher Höhepunkt hinzu: Die Figur Wichtel Emsi erzählt den Kindern jeden Sonntag eine neue Geschichte. Dies bietet eine Wiederkehrelement, das die Kinder dazu animiert, auch an den Wochenenden die Einrichtung zu besuchen.

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Neben den Geschichten für jüngere Besucher bietet das Adventprogramm auch für Erwachsene und große Gruppen unterhaltsame Inhalte. Geplant sind unter anderem ein Eislaufplatz, der bei entsprechender Witterung oder künstlicher Eisspurrung zum Schlittschuhlaufen einlädt. Zudem stehen Chorkonzerte und ein Jazzbrunch auf dem Programm. Diese musikalischen Events richten sich speziell an Besucher, die einen ruhigen oder jazzigen Abend in der Innenstadt verbringen möchten und sich von der festlichen Stimmung inspirieren lassen wollen.

Erweiterung durch Märkte und Gastronomie

Die kulinarische Betreuung ist ein zentraler Bestandteil des Adventprogramms. Vom 20. November bis zum 23. Dezember öffnen regelmäßig Nasch- und Punschhütten in der Hohenemser Innenstadt. Diese Hütten bieten warme Getränke und kleine Leckereien, um den Besuchern bei den oft kalten November- und Dezembertemperaturen Wärme zu spenden. Der Betrieb der Hütten endet am 23. Dezember, womit ein klarer zeitlicher Rahmen für das gastronomische Angebot gesetzt wird.

Ein weiterer wichtiger Markttag ist der Samstag, der 5. Dezember. An diesem Tag findet das Adventsmärktle statt, das zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten und ein breiteres Angebot an Produkten bietet. Ergänzt wird dieses Angebot durch die Weihnachtsgasse, in der Pop-up-Stores und heimische Betriebe präsent sind. Diese temporären Ladenformen ermöglichen es lokalen Handwerkern und Produzenten, ihre Waren direkt vor Ort zu verkaufen und so die lokale Wirtschaft während der Adventszeit zu stärken.

Handel und Geschäftszeiten im Advent

Der lokale Handel in Hohenems beteiligt sich aktiv am Erfolg des Adventprogramms. In der Weihnachtsgasse sowie in den verschiedenen Geschäften der Innenstadt werden unterschiedliche Einkaufsmöglichkeiten geboten. Das Spektrum reicht von Boutiquen und Feinkostläden bis hin zu heimischen Manufakturen. Dieser Mix aus traditionellem Einzelhandel und modernen Pop-up-Formaten sorgt für eine abwechslungsreiche Shopping-Erfahrung. Viele Hohenemser Geschäfte haben an den Samstagen im Dezember verlängerte Öffnungszeiten bis 16:00 Uhr, um der erhöhten Einkaufsnachfrage gerecht zu werden.

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Cafés und Restaurants in der Innenstadt ergänzen das Angebot und laden zum Verweilen ein. Sie bieten einen Ort für gesellige Treffen und gemeinsame Mahlzeiten. Während der Wichtelwald seine Tore bis zum 27. Dezember öffnet, endet der Betrieb der Nasch- und Puchhütten bereits am 23. Dezember. Diese zeitliche Verschiebung ermöglicht es den Besuchern, sich vor der Hauptbelastung der letzten Dezemberwochen noch in Ruhe die kulinarischen Angebote des Wichtelwaldes und der Innenstadt zu sichern.