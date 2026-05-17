WHO ruft internationale Gesundheitsnotlage wegen ارتفاع Zahlern von Ebola-Fällen aus Kongo aus

Die WHO hat wegen des Ebola-Ausbruchs in Kongo und Uganda eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen.

Die Weltgesundheitsorganisation hat wegen des Ebola -Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. Mit diesem Schritt will die UN-Behörde in Genf unter anderem Nachbarländer in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen und die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft mobilisieren.

Es handelt sich jedoch um keinen Pandemie-Alarm, stellte die WHO klar. Bisher sind etwa 250 Fälle und 80 Todesfälle vor allem in der Provinz Ituri im Nordosten des Kongo bekannt. Der ansteigende Trend von Verdachts- und Todesfällen in Ituri weise aber darauf hin, dass der Ausbruch möglicherweise viel größer ist als bisher entdeckt und berichtet. Deshalb bestehe ein beträchtliches Risiko für eine lokale und regionale Ausbreitung des Virus.

Die Provinz Ituri grenzt an Uganda und den Südsudan. Hinzu kommt eine fragile Sicherheitslage, eine humanitäre Krise und starke Bevölkerungsbewegungen in dem am stärksten betroffenen Gebiet.

Zudem gebe es keinen zugelassenen Impfstoff für den Bundibugyo-Stamm des Ebola-Virus, der hinter dem Ausbruch steckt. Deshalb ist dies ein außergewöhnliches Ereignis





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