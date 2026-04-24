WHO gibt neues Malariamittel für Säuglinge frei und warnt vor Ungenauigkeiten bei Schnelltests

Die Weltgesundheitsorganisation hat ein Kombinationspräparat aus Artemether und Lumefantrin für Säuglinge zugelassen und gleichzeitig vor Problemen mit herkömmlichen Malaria-Schnelltests gewarnt. Die neuen Entwicklungen sollen die Behandlungslücke für gefährdete Kinder schließen und die Diagnose verbessern.

Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) hat im Vorfeld des Welt- Malaria tags (25. April) eine bedeutende Neuerung in der Bekämpfung der Tropenkrankheit bekannt gegeben: die Zulassung eines Kombinationspräparats aus Artemether und Lumefantrin , das speziell für Neugeborene und Säuglinge mit einem Gewicht zwischen zwei und fünf Kilogramm entwickelt wurde.

Dies stellt einen historischen Durchbruch dar, da bisher Säuglinge mit Malaria mit Medikamenten behandelt wurden, die für ältere Kinder konzipiert waren, was zu einem erhöhten Risiko von Dosierungsfehlern, unerwünschten Nebenwirkungen und potenziellen Vergiftungen führte. Die sogenannte ‚Präqualifizierung‘ durch die WHO bestätigt, dass das Medikament strenge internationale Standards hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit erfüllt.

Diese Zulassung ebnet den Weg für die Beschaffung des Medikaments durch öffentliche Gesundheitssysteme und adressiert eine langjährige Behandlungslücke, die jährlich rund 30 Millionen Babys in Malaria-Endemiegebieten Afrikas betrifft. Die neue Formulierung und die reduzierte Dosierung machen das Medikament besonders geeignet für die jüngsten Patienten, und es kann sogar in Muttermilch aufgelöst werden, was die Verabreichung erheblich vereinfacht. Die Bedeutung dieser Entwicklung unterstreicht die anhaltende Bedrohung durch Malaria, insbesondere für die vulnerable Bevölkerungsgruppe der Säuglinge und Neugeborenen.

Malaria ist seit Jahrhunderten eine verheerende Krankheit, die unzählige Kinderleben gefordert und Gemeinschaften um ihre Gesundheit, ihren Wohlstand und ihre Zukunftsperspektiven gebracht hat. Doch dank kontinuierlicher Forschung und Entwicklung gibt es nun Hoffnung auf eine Wendung. Neben dem neuen Medikament für Säuglinge spielen auch neue Impfstoffe, verbesserte Diagnosetests und Moskitonetze der nächsten Generation eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung der Krankheit.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der WHO, betonte, dass die neuen Fortschritte dazu beitragen, das Blatt zu wenden und Malaria langfristig zu besiegen. Die WHO hat zudem vor kurzem drei neue Schnelltests (RDTs) zur Diagnose von Malaria freigegeben, die eine verbesserte Genauigkeit versprechen. Die herkömmlichen Malaria-Schnelltests basieren auf dem Nachweis des Proteins HRP2, das von Plasmodium-falciparum-Parasiten produziert wird.

Allerdings haben Studien in 46 Ländern gezeigt, dass einige Stämme des Malariaerregers das Gen für dieses Protein verloren haben, was dazu führt, dass sie für HRP2-basierte Tests unsichtbar sind und somit zu falsch-negativen Ergebnissen führen können. Diese falsch-negativen Ergebnisse können verheerende Folgen haben, da sie die rechtzeitige Einleitung der Behandlung verzögern und zu schwereren Krankheitsverläufen und sogar Todesfällen führen können. Die neuen Schnelltests basieren auf dem Nachweis eines anderen Parasitenproteins, pf-LDH, und sollen dieses Problem beheben.

Die WHO empfiehlt den Ländern, auf diese alternativen Tests umzusteigen, wenn mit den alten Tests mehr als fünf Prozent der Fälle übersehen werden. Die Ankündigungen erfolgten im Rahmen des Starts der Kampagne zum Weltmalariatag 2026 unter dem Motto „Malaria besiegen: Jetzt können wir es. Jetzt müssen wir es.

“ Diese Kampagne soll das Bewusstsein für die anhaltende Bedrohung durch Malaria schärfen und die globale Gemeinschaft dazu aufrufen, ihre Anstrengungen zur Bekämpfung der Krankheit zu verstärken. Trotz der jüngsten Fortschritte bleibt die Situation ernst. Der Welt-Malariabericht 2025 schätzt, dass es im Jahr 2024 schätzungsweise 282 Millionen Malariafälle und 610.000 Todesopfer gab, was einen Anstieg gegenüber 2023 darstellt.

Dies unterstreicht die Notwendigkeit kontinuierlicher Investitionen in Forschung, Prävention und Behandlung, um Malaria endgültig zu besiegen und die Gesundheit und das Wohlergehen von Millionen Menschen zu schützen





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