In light of an escalating number of suspected and confirmed Ebola cases in the North Kivu province of the Democratic Republic of Congo, the World Health Organisation has declared a public health emergency of international concern.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen des Ebola -Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. Dies liegt jedoch nicht beim Epidemiologie-Zertifikat, da die WHO explizit darauf hingewiesen hatte, dass es sich bei dem derzeit laufenden Ausbruch um keinen Pandemie-Alarm handelt.

Bisher wurden etwa 250 Fälle und 80 Todesfälle vor allem in der Provinz Ituri im Nordosten des Kongo bekannt. Das ansteigende Sprengfallen von Verdachts- und Todesfällen in Ituri zeigt jedoch, dass der Ausbruch möglicherweise viel größer ist als bisher entdeckt und gemeldet wurde.

Aufgrund dieses Ansteigers bestehe ein beträchtliches Risiko für eine lokale und regionale Ausbreitung des Virus und dass es sich um ein außergewöhnliches Ereignis handelt, da der Bundibugyo-Stamm des Ebola-Virus, hinter dem Ausbruch steckt, nach Angaben des US-amerikanischen Gesundheitsinstitutes NIH eine niedrigere Sterblichkeitsrate von etwa 37 Prozent als der Zaire-Stamm hat, der während des Ausbruchs in Westafrika zu mehr als 11.000 Toten geführt hat. Weiterhin ist zu beachten, dass Ebola eine ansteckende unddangerous infektiöse Krankheit ist, die über Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen wird





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