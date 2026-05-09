WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärt den Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff zur Chefsache und trifft sich mit nationalen Regierungen

Nach Angaben aus spanischer Regierungskreisen wird Tedros mit Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska und Gesundheitsministerin Mónica García Gómez zu einer Koordinierungsstelle auf den Kanaren reisen, um die Koordination zwischen den beteiligten Regierungen und die Überwachung der geplanten Maßnahmen zu überwachen..

150 Passagiere sitzen weiterhin an Bord der MV Hondius fest, während die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Hantavirus -Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff zur Hauptangelegenheit erklärt. Tedros Adhanom Ghebreyesus, der offizielle Vertreter der Gesundheitsbehörde, kam Samstag in Spanien ein, um die sichere Abtreibung der Passagiere, Besatzungsmitglieder und Gesundheitsexperten des Kreuzfahrtschiff s 'MV Hondius' zu überwachen.

Nach Angaben aus spanischer Regierungskreisen wird Tedros mit Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska und Gesundheitsministerin Mónica García Gómez zu einer Koordinierungsstelle auf den Kanaren reisen, um die Koordination zwischen den beteiligten Regierungen und die Überwachung der geplanten Maßnahmen zu gewährleisten





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kreuzfahrtschiff Hantavirus WHO-Chef Mission Kannare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israelischer Freundschaftspreis für ÖFB-Chef PröllWIEN. Mit dem 2022 ins Leben gerufenen Israel Friendship Award ehrt die israelische Botschaft in Österreich Persönlichkeiten für ihr besonderes Engagement zur Stärkung der Beziehungen zwischen Israel und Österreich.

Read more »

Deloitte-Chef: 'Wirtschaftsstandort Österreich ist in der Dauerkrise'WIEN. Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten, hohe Preise für Energie und Finanzierungen sowie die schwache Konjunktur belasten die Unternehmen.

Read more »

ORF-Stiftungsräte dürfen Bericht über ORF III-Chef Schöber weiter einsehenDutzende Mitarbeiter hatten das „teilweise problematische“ Führungsverhalten von Peter Schöber kritisiert. Er wollte eine Einsicht in den Untersuchtungsbericht juristisch verhindern.

Read more »

ÖVP-Chef Babler unflexibel, FPÖ-Chef Kickl beliebt - Politbarometer Mai 2026Die Umfrage zeigt, dass Vizekanzler Andreas Babler unflexibel bleibt und unfavorabel ist. FPÖ-Chef Herbert Kickl bleibt hingegen beliebt.

Read more »