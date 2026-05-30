WHO-Chef besucht Ebola-Epizentrum in DR Kongo: Hilfsmaßnahmen laufen zu langsam

Der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus reiste in die Provinzhauptstadt Bunia, wo die Ebola-Variante Bundibugyo wütet. Trotz eintreffender Hilfslieferungen warnen Ärzte ohne Grenzen, dass die Maßnahmen nicht mit der rasanten Ausbreitung Schritt halten. Bisher wurden über tausend Verdachtsfälle und fast 250 Todesfälle gemeldet.

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation ( WHO ), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ist am Samstag in die Stadt Bunia im Osten der Demokratischen Republik Kongo gereist, um sich ein Bild von der aktuellen Ebola -Epidemie zu machen.

Bunia gilt als Epizentrum des Ausbruchs der Virusvariante Bundibugyo, gegen die es weder einen zugelassenen Impfstoff noch eine spezifische Behandlung gibt. Seit der Bestätigung des Ausbruchs im Februar sind nach offiziellen Angaben über 200 Menschen gestorben, und die Zahl der Verdachtsfälle steigt rasant. Tedros betonte bei seinem Besuch, dass die Gemeinden vor Ort der Schlüssel zur Eindämmung der Seuche seien, und forderte eine verstärkte internationale Unterstützung.

Die Weltgesundheitsorganisation habe bereits zusätzliches Personal und Material in die Region entsandt, doch die Lage bleibe äußerst angespannt. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) schlug am Samstag Alarm und warnte, dass die bisherigen Maßnahmen völlig unzureichend seien. Noch nie zuvor seien bei einem Ebola-Ausbruch so viele Fälle in so kurzer Zeit nach der Entdeckung registriert worden, erklärte Alan Gonzalez, stellvertretender Einsatzleiter von MSF. Die Dunkelziffer sei vermutlich hoch, da viele Infektionen nicht erfasst würden.

Gonzalez forderte eine sofortige Ausweitung der Testkapazitäten, einen schnelleren Einsatz von Gesundheitspersonal und eine kontinuierliche Versorgung mit medizinischen Hilfsgütern. Besonders problematisch sei die Sicherheitslage: In der Region kommt es immer wieder zu Angriffen bewaffneter Gruppen, darunter einer mit dem Islamischen Staat verbündeten Rebellengruppe, die Hilfslieferungen behindern und Gesundheitspersonal gefährden.

Zudem erschweren kulturelle Barrieren die Arbeit, da traditionelle Bestattungsriten oft im Widerspruch zu den notwendigen Hygienemaßnahmen stehen. Nach Angaben der WHO haben die kongolesischen Behörden bisher 1.028 Verdachtsfälle und 246 mutmaßliche Todesfälle gemeldet. Das benachbarte Uganda verzeichnet neun bestätigte Fälle und einen Todesfall. Die WHO befürchtet, dass das tatsächliche Ausmaß der Ausbreitung weit größer sein könnte, da die Laborkapazitäten in der Demokratischen Republik Kongo begrenzt sind.

Die internationale Gemeinschaft hat reagiert: Die Europäische Union lieferte am Donnerstag medizinische Hilfsgüter nach Ituri, und die USA kündigten zusätzliche Hilfe in Höhe von 80 Millionen US-Dollar an. Auch die Vereinten Nationen haben Hilfslieferungen in die Region geschickt. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AP berichtete, dass die Hilfsmaßnahmen in den örtlichen Krankenhäusern gut organisiert seien, die Patienten würden aber rund um die Uhr eingeliefert.

Trotz der Bemühungen bleibt die Lage prekär, insbesondere in den Flüchtlingslagern, in denen Millionen von Vertriebenen unter beengten und unhygienischen Bedingungen leben, was die Ausbreitung des Virus begünstigt. Uganda und Ruanda haben ihre Grenzen zur Demokratischen Republik Kongo geschlossen, und die US-Regierung hat Einreiseverbote für Ausländer verhängt, die sich kürzlich in den betroffenen Ländern aufgehalten haben. WHO-Chef Tedros kritisierte diese Maßnahmen jedoch als kontraproduktiv. Grenzschließungen behinderten die Transparenz und den Austausch von Informationen, sagte er.

Die Demokratische Republik Kongo berichte offen über die Lage, und die Länder sollten ihre Entscheidungen überdenken. In diesem Zusammenhang sorgte auch ein geplantes US-Projekt für Kontroversen: Die USA wollten in Kenia eine Quarantäne- und Behandlungseinrichtung für US-Bürger errichten, die möglicherweise dem Virus ausgesetzt waren. Nach heftigen Protesten der kenianischen Zivilgesellschaft stoppte ein Gericht in Nairobi das Vorhaben. Die Debatte über die angemessenen Gegenmaßnahmen zeigt, wie schwierig es ist, eine globale Gesundheitskrise zu bewältigen, wenn nationale Interessen und internationale Solidarität aufeinanderprallen





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