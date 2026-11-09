WhatsApp Update: Geburtstags-Kuchen-Emoji und Erinnerungen

WhatsApp führt ein neues Update ein, das Geburtstage direkt in der App anzeigt. Nutzer erhalten nun ein Kuchen-Emoji als Erinnerung. Details zur Einrichtung finden Sie hier.

WhatsApp hat ein neues Update für seine Nutzer veröffentlicht, das dazu dienen soll, vergessene Geburtstage der eigenen Kontakte zu verhindern. Die beliebte Messenger-App wird ab sofort Funktionen integriert haben, die direkte Erinnerungen auslösen und diese visuell hervorheben.

Neue Funktion mit Kuchen-Emoji

Die Kernänderung dieses Updates ist die Einführung eines spezifischen Kuchen-Emojis, das automatisch erscheint, wenn der Geburtstag eines hinterlegten Kontakts naht. Diese visuelle Erinnerung ist nicht nur in Einzelchats sichtbar, sondern wird ebenfalls in jedem Gruppenchat angezeigt, in dem sich das Geburtstagskind befindet.

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Diese Funktion soll das häufige Problem lösen, dass Termine trotz Speicherung im privaten Kalender oder im Telefonbuch des Smartphones vergessen werden. Die automatische Anzeige im Chatverlauf soll als ständige, unaufdringliche Erinnerung dienen und sicherstellen, dass niemand zu den wichtigen Terminen seiner Freunde oder Familie zu spät gratuliert.

Erforderliche Daten aus Telefonbuch

Für die korrekte Funktion dieser Erinnerung ist es zwingend erforderlich, dass das entsprechende Geburtsdatum auch tatsächlich in den Kontaktdaten hinterlegt ist. WhatsApp greift dabei auf die im Telefonbuch des Endgeräts gespeicherten Informationen zu. Ohne diese explizite Eintragung im Adressbuch bleibt die Funktion ohne Inhalt.

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Neben der Dateneingabe muss den Nutzern zudem erlaubt werden, dass die App auf das eigene Telefonbuch zugreifen darf. Diese Berechtigung ist eine technische Voraussetzung, damit WhatsApp die Daten synchronisieren und die entsprechenden Benachrichtigungen zum richtigen Zeitpunkt auslösen kann. Ohne diese Zugriffsberechtigung kann die Funktion nicht aktiviert werden.

Einrichtung auf iOS und Android

Die manuelle Pflege der Kontaktdaten unterscheidet sich geringfügig zwischen den verschiedenen mobilen Betriebssystemen. Bei Geräten mit dem iOS-Betriebssystem von Apple öffnen Nutzer die Kontakte-App und wählen die gewünschte Person aus. Durch Antippen des Buttons "Bearbeiten" kann das Feld für den Geburtstag direkt angepasst oder ergänzt werden.

Auf Android-Geräten erfolgt die Einstellung ähnlich über das integrierte Telefonbuch. Hier muss der Kontakt bearbeitet und gespeichert werden. Bei Samsung-Smartphones findet sich der Button zum Bearbeiten oft am unteren Rand des Bildschirms. Dort ist es häufig nötig, auf "Mehr anzeigen" zu tippen, um direkt den Menüpunkt "Wichtige Datumsangaben" auszuwählen und den Geburtstag einzutragen.

Ausrollen des Updates weltweit

Aktuell wird das genannte Update schrittweise an die Geräte der Nutzer ausgerollt. Das bedeutet, dass die neue Funktion nicht bei allen Anwendern zur gleichen Minute verfügbar ist, sondern dass es einige Zeit dauern kann, bis das Update auf dem eigenen Smartphone sichtbar wird. Der Rollout erfolgt verteilt, sodass Nutzer je nach Region und Gerätekonfiguration unterschiedliche Zeitpunkte für die Aktivierung der neuen Features erleben.