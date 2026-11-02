WhatsApp Payment: Österreich als Testland für Meta-Zahlfunktion identifiziert

Neue Android-Testversion enthüllt, dass Österreich in der Länderauswahl für WhatsApp Payments erscheint. Erste Details zur Implementierung und Sicherheitsarchitektur.

Die Nachrichtenplattform WABetaInfo hat in der Android -Testversion 2.26.43.7 von WhatsApp Hinweise auf eine bevorstehende Erweiterung der Bezahlfunktionen entdeckt. Ein neuer Menüpunkt in den App-Einstellungen ermöglicht es Nutzern, ihre Zahlungsmethoden direkt innerhalb des Messengers zu verwalten. Besonders auffällig ist die Aufnahme Österreich s in der Liste der verfügbaren Länder für die Rechnungsadresse.

Österreich in Länderliste für WhatsApp Payments

Die Analyse der neuen Testversion zeigt deutlich, dass Meta die geografische Reichweite seiner Zahlungsinfrastruktur ausbauen möchte. Neben etablierten Märkten wie Deutschland, Italien, den Niederlanden und den USA ist nun auch Österreich explizit in der Auswahl gelistet. Diese technische Anpassung deutet darauf hin, dass der Messenger-Dienst seine Finanzfunktionen schrittweise auf weitere europäische Staaten übertragen will. Bisher gibt es jedoch keine offizielle Bestätigung seitens Meta oder WhatsApp für einen konkreten Startzeitpunkt in Österreich.

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Funktionsumfang und Datenverwaltung im Detail

Die geplante Integration zielt darauf ab, Transaktionen über Apps des Mutterkonzerns Meta zu vereinfachen und zu beschleunigen. Nutzer sollen die Möglichkeit erhalten, Kredit- und Bankkarten dauerhaft hinterlegen, um wiederholte Eingaben bei jedem Einkauf zu vermeiden. Die Verwaltung dieser Methoden erfolgt über einen neuen Zugangspunkt in den Einstellungen, der zum Meta-Kontocenter führt. Zusätzlich können Lieferadressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen gespeichert werden, um Bestellprozesse zu automatisieren.

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Sicherheitsstandards und Verschlüsselungstechnologie

Laut den Informationen von WABetaInfo werden die gespeicherten Kartendaten verschlüsselt und strikt getrennt von den persönlichen Profil-Daten der Nutzer abgelegt. Diese architektonische Trennung soll ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten und das Risiko von Datenlecks minimieren. Eine ähnliche Funktion wurde bereits zuvor in einer Testversion für iOS-Geräte beobachtet, was auf eine parallele Entwicklung für beide mobile Betriebssysteme schließen lässt. Die technische Umsetzung folgt somit einem standardisierten Protokoll, das weltweit angewendet werden soll.

Bisherige Verfügbarkeit in anderen Märkten

In Ländern wie Indien, Brasilien, Singapur und Mexiko sind Zahlungen über WhatsApp bereits heute möglich. Die spezifischen angebotenen Möglichkeiten variieren jedoch je nach Region und lokalen regulatorischen Anforderungen. Für österreichische Nutzer bedeutet die aktuelle Entdeckung vorerst nur potenzielle Zukunftsvisionen, da die Funktion sich noch im Entwicklungsstadium befindet. Meta-Tochter WhatsApp hat bisher keinen Termin für das breite Rollout genannt, sodass die Einführung möglicherweise noch einige Zeit in Anspruch nimmt.