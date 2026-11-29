Experte Marcus Rubel warnt vor Nebel im Flachland, während im Westen eine Warmfront mildernde Temperaturen bringt. Einzelheiten zum Wetterverlauf.

Während die höheren Lagen allmählich milde werden, zeichnet sich für das Flachland weiterhin ein kaltes und nebliges Bild ab. Der Wetter experte Marcus Rubel warnt davor, dass sich die feucht-kalte Luft in den Niederungen noch längere Zeit halten wird. Im Westen Deutschlands zieht in der neuen Woche eine Warmfront auf, die einen ersten Wetter wechsel einleitet. Die Neigung zu Nebel und Hochnebel bleibt demnach deutlich erhöht.

Differenzierte Wetterentwicklung im Flachland

Laut Angaben der Unwetterzentrale lässt der Hochdruckeinfluss in der kommenden Woche spürbar nach. Eine schwach ausgeprägte Warmfront eines Tiefs bei Island erreicht den Westen. In den Niederungen ist anfangs stark mit Nebel oder Hochnebel zu rechnen. Dieser wird tagsüber im Norden und Osten allmählich der Sonne Platz machen. Im Südosten sowie im Waldviertel und im oberösterreichischen Seengebiet bleibt es jedoch oft trüb. Auf den Bergen zeigt sich zunächst häufig die Sonne, doch am Nachmittag zieht es im Westen zu.

Also read Putin präsentiert neues russisches Atom-U-Boot

Temperschwankungen und Windverhältnisse

Bei mäßigem bis lebhaftem, eisigem Ost- bis Südostwind werden auf den Bergen maximal -4 bis +2 Grad erreicht. Unterhalb von 800 Metern fällt gebietsweise Regen. Ganz vereinzelt besteht in der Früh Glättegefahr. Die Sonne scheint meist nur zwischendurch, häufiger jedoch von der Südoststeiermark bis ins Weinviertel. Bei mäßigem bis lebhaftem Südostwind liegen die Höchstwerte zwischen -3 und +3 Grad. Eine weitere Abkühlung ist im Wiener Becken mit lebhaftem Südostwind zu spüren, ansonsten weht der Wind weiterhin nur schwach bis mäßig aus Süd.

Expertenprognose für die kommende Woche

Wetterexperte Marcus Rubel prognostiziert, dass sich wieder ruhiges und nach Nebelauflösung häufig sonniges Winterwetter durchsetzt. Lediglich in den dafür anfälligen Regionen wie am Bodensee, im oberösterreichischen Seengebiet und in den südlichen Becken halten sich Nebel und Hochnebel stellenweise hartnäckig. Im Wiener Becken verschärft sich das Kälteempfinden deutlich. Mit -5 bis 0 Grad stellt sich verbreitet Dauerfrost ein. Die Sonne scheint meist nur zwischendurch, wobei das Kälteempfinden durch den Wind verstärkt wird.

Advertisement

Regionale Unterschiede und Kälteeinbrüche

Abseits der Voralpen beginnt das Wetter vermehrt neblig-trüb. Nur regional löst sich das trübe Grau am Vormittag auf. Hartnäckig bleibt es vor allem im Donauraum und im Waldviertel. Auf den Bergen scheint weiterhin häufig die Sonne. Der Wind flaut ab, meist liegen die Höchstwerte zwischen -7 und 0 Grad. In den Mittelgebirgslagen gibt es auch zarte Plusgrade. In nebeligen Senken bleibt es stellenweise noch kälter. Die Wetterlage bleibt somit dynamisch und erfordert regionale Aufmerksamkeit.

Langfristige Auswirkungen und Vorsichtsmaßnahmen

Die anhaltende Kälte und die Nebelfelder stellen eine Herausforderung für den Verkehr und den Alltag dar. Glättegefahr in der Früh erfordert erhöhte Vorsicht auf den Straßen. Die Temperaturextreme variieren stark zwischen den Bergregionen und den Senken. Während die Berge von Sonne profitieren, leiden die Niederungen unter der anhaltenden Kälte. Die Warmfront im Westen bringt zwar etwas Milde, doch das Flachland bleibt vorerst von der Kälte geprägt. Die Situation wird sich erst später in der Woche entspannen.