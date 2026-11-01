Wetterwechsel in Österreich: Hochs Klaus und Jurij dominieren ab Dienstag

Ab Dienstag bringen die Hochdruckgebiete Klaus und Jurij im Süden und Osten Österreichs mildes Wetter. Im Norden bleibt es bis Donnerstag unbeständig.

Der Wochenstart bleibt in Österreich durch unbeständige Wetterlagen geprägt, wobei sich das Ungwetter vor allem auf den Süden und den Osten des Landes konzentriert. Ab Dienstag werden die Hochdruckgebiete Klaus und Jurij die Wetterlage im Süd- und Osten Österreich s übernehmen und dort dominieren. Diese zwei Hochdruckgebiete zeigen sich in diesen Regionen von ihrer trüben Seite, was zu Bewölkung und Niederschlägen führt.

Klimatische Bedingungen im Süden und Osten

In den Bereichen von den Lavanttaler Alpen über die Steiermark bis ins Südburgenland fällt zeitweise ein wenig Regen. Oberhalb einer Höhe von etwa tausend Metern kann dieser Niederschlag als Schnee fallen. Nördlich der Alpen hält sich derweil zäher Hochnebel, welcher die Sichtverhältnisse beeinträchtigt. Nur im westlichen Bergland rund um den Alpenhauptkamm lässt sich häufig die Sonne blicken, was eine leichte Erholung vom Grau der anderen Regionen darstellt.

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Der Wind weht lebhaft aus Nord bis Nordwesten, was die gefühlte Temperatur zusätzlich sinken lässt. Trotz der moderaten Lufttemperaturen von maximal sechs bis zwölf Grad kühlt der Wind das Thermometer optisch und subjektiv noch kälter erscheinen. In weiten Teilen des Landes halten sich dichte Wolken, die den Himmel bedecken und das Tageslicht filtern. Von der Obersteiermark bis ins östliche Flachland regnet es gelegentlich leicht, ohne dass es zu schweren Überschwemmungen kommt.

Regionale Unterschiede und Schneefall

Oberhalb von siebenhundert bis neunhundert Metern fallen vorübergehend ein paar Schneeflocken, was auf die wechselhaften Bedingungen in den höheren Lagen hinweist. Mehr Chancen auf Sonne bestehen vom Tiroler Oberland über den Alpenhauptkamm bis nach Osttirol und Oberkärnten. Hier profitieren die Bewohner und Touristen von besseren Lichtverhältnissen und klaren Ausblicken. Der Wind weht im Osten und am Bodensee lebhaft aus Nord bis Nordost, was für eine gewisse Frische sorgt.

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Maximal werden dort Temperaturen von drei bis acht Grad erreicht, was für die Jahreszeit typisch ist, aber durch den Wind als ungemütlich empfunden werden kann. Am Donnerstag bringt das Wetter im Süden und Südosten zähe, hochnebelartige Wolken, aber nur vereinzelt fällt noch ein wenig Regen oder Nieselregen. Die Niederschlagsmengen bleiben daher überschaubar und beeinträchtigen den Verkehr nur minimal.

Ausblick für Nördlich der Alpen

Nördlich der Alpen hält sich anfangs vielerorts Nebel oder Hochnebel, dieser lockert im Tagesverlauf aber stellenweise auf. Die Sichtweite verbessert sich damit im Laufe des Tages wieder, zumindest in den Gebieten, die nicht von den dichten Nebelschwaden erfasst werden. Die meisten Sonnenstunden gibt es in den Nordalpen und ganz im Osten des Landes. Dort können sich die Menschen über klare Horizonte und besseres Licht freuen.

Der Wind weht nördlich der Alpen weiterhin teils lebhaft aus Ost, was die Wetterlage aktiv gestaltet. Diese Winde sind entscheidend für den Austausch der Luftmassen und tragen zur allmählichen Veränderung der Wetterlage bei. Die Kombination aus den Hochs Klaus und Jurij sowie den noch vorhandenen Resten der unbeständigen Phase sorgt für ein komplexes, aber vorhersehbares Wettergeschehen in den kommenden Tagen. Es ist ratsam, die lokalen Vorhersagen im Auge zu behalten, da die Bedingungen von Region zu Region stark variieren können.