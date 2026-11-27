Eine Tiefdruckfront erreicht den Westen, während Hochdruck im Osten für Dauerfrost und Nebel sorgt. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus fünf Grad.

Das aktuelle Wetter muster zeichnet sich durch eine deutliche Zweiteilung aus. Im Bergland herrscht milde Luft vor, während im Tal Kälte und Nebel dominieren. Ein Hochdruck gebiet bestimmt das Wochenende, doch bereits in der neuen Woche trifft eine Tiefdruckfront den Westen.

Atmosphärische Schichtung und Nebelgefahr

Die vertikale Struktur der Atmosphäre verändert sich sukzessive in Richtung milderer Bedingungen in den höheren Lagen. In den Niederungen hält sich jedoch weiterhin feucht-kalte Luft. Dadurch bleibt die Neigung zu Nebel und Hochnebel erhöht. Diese Kombination führt zu trüben Startbedingungen in den Tälern.

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Veränderung durch Westwind und Frontsystem

Der Hochdruckeinfluss lässt in der neuen Woche nach. Eine schwach ausgeprägte Front eines Tiefs bei Island erreicht den Westen des Gebietes. Sonst setzt sich ruhiges und trockenes Wetter durch, welches aber nebelanfällig bleibt. Vor allem im Wald- und Mostviertel muss gebietsweise mit Nebel oder Hochnebel gerechnet werden.

Temperaturverlauf und Windverhältnisse

Die Temperaturen kommen im Bergland nicht über minus drei bis plus ein Grad hinaus. Im Osten setzt sich die Sonne verbreitet durch. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südost. Mit minus fünf bis null Grad stellt sich verbreitet Dauerfrost ein. Auf den Bergen zeigt sich zunächst häufig die Sonne.

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Regional unterschiedliche Wetterphänomene

In Vorarlberg und Nordtirol fällt ab und zu etwas Schnee. Unterhalb von 800 Metern ist gebietsweise auch Regen zu erwarten. Vereinzelt besteht Glättegefahr aufgrund der kombinierten Effekte von Nässe und Kälte. Im Süden und Südosten sowie im Waldviertel und im oberösterreichischen Seengebiet bleibt es oft trüb.

Ausblick auf kommende Wetterentwicklungen

Vereinzelt fallen aus dem Hochnebel ein paar Flocken oder etwas Schneegriesel. Meist bleibt es aber trocken im Tal. Lokale Frühnebelfelder in den Tälern lösen sich rasch auf. Im Tagesverlauf ziehen im Westen einige Wolken durch. Es bleibt jedoch trotz der neuen Front trockenes Wetter vorherrschend.