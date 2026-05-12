Wetterwarnung für Österreich: Heftige Regenfälle und Gewitter ziehen auf

Eine detaillierte Analyse der kommenden Wetterlage in Österreich, geprägt von Tiefdruckgebieten, Temperaturstürzen und regionalen Starkregenfällen.

Die aktuelle meteorologische Lage in Österreich zeichnet sich durch eine ausgeprägte Instabilität aus, die in den kommenden Tagen für erhebliche Unruhe im Wettergeschehen sorgen wird.

Nachdem die Bevölkerung zur Wochenmitte eine kurze Phase der Beruhigung erleben durfte, kündigt sich ab Donnerstag eine signifikante Verschlechterung der Bedingungen an. Die treibende Kraft hinter dieser Entwicklung ist ein steuerndes Tiefdruckgebiet, welches sich über Südskandinavien positioniert hat und die Luftströmungen über Mitteleuropa maßgeblich beeinflusst. Dieses System sorgt dafür, dass kontinuierlich feuchte Luftmassen in den Alpenraum transportiert werden, was die Bildung zahlreicher Schauer und teilweise heftiger Gewitter begünstigt.

Ein besonderes Augenmerk legen die Meteorologen dabei auf die mögliche Entwicklung eines sogenannten Italientiefs. Sollte sich dieses System konsolidieren, könnte es regional zu extrem ergiebigen Regenmengen führen, die insbesondere in den tiefer gelegenen Gebieten und Tälern zu Problemen führen könnten. Zunächst wird aus südwestlicher Richtung noch milde Luft in die Region geführt, was die Temperaturen kurzzeitig stabilisiert.

Im weiteren Verlauf wird jedoch die rückseitige Kaltluft des Tiefs dominieren, wodurch in den Ostalpen eine spürbare Abkühlung einsetzt und die Wetterlage insgesamt noch ungemütlicher wird. Der Übergang zum unbeständigen Wetter erfolgt schleichend, aber bestimmt. Der Tag an Christi Himmelfahrt beginnt zwar in vielen Teilen des Landes noch trocken und mit verbreitetem Sonnenschein, wobei lediglich örtlich einige Restwolken zu beobachten sind. Ab dem Vormittag stellt sich jedoch ein wechselhafter Sonne-Wolken-Mix ein.

Insbesondere an der Alpennordseite beginnen sich harmlose Quellwolken zu bilden, die jedoch im Laufe des Tages an Intensität gewinnen. Während es im Westen gegen Abend bereits deutlich zuzieht und die Schauerneigung spürbar ansteigt, bleibt der Donauraum und der Bodensee zunächst von lebhaften Westwinden geprägt. Nach einem frischen und in den höheren Lagen sogar leicht frostigen Start erwärmt sich die Luft zwar vorübergehend, doch die Erholung ist von kurzer Dauer.

An der Alpennordseite setzen bereits früh am Tag immer wieder Schauer ein, die sich im Tagesverlauf über weite Teile des Landes ausbreiten. Dichte Wolkenfelder verdrängen die Sonne, und der Regen verstärkt sich schauerartig. Lediglich im Süden und Südosten hält sich das freundliche Wetter bis zum Mittag, bevor auch dort lokal gewittrige Zellen aufziehen und für plötzliche Wetterumschwünge sorgen. Im weiteren Verlauf der Woche setzt sich dieser Trend zur Instabilität fort, wobei der Freitag und das darauffolgende Wochenende besonders herausfordernd werden.

Der Freitag startet zwar im Nordosten noch mit vereinzelten Sonnenstunden, doch rasch verdichtet sich die Bewölkung. Am Vormittag breiten sich neuerlich Schauer aus, und insbesondere in Vorarlberg sowie in den südlichen Bundesländern regnet es in der zweiten Tageshälfte zeitweise sehr kräftig. Ein kleiner Lichtblick bleibt Oberösterreich, wo es am ehesten trocken bleibt, wenngleich auch hier die Tendenz zur Bewölkung überwiegt. Der Wind weht im Osten mäßig aus südöstlicher Richtung, während am Bodensee zum Abend hin wieder lebhafter Westwind auffrischt.

Am Wochenende kulminiert die ungemütliche Witterung. Es stellt sich ein trübes und häufig nasses Wetterbild ein, bei dem die Sonne kaum noch eine Chance hat, durch die dichte Wolkendecke zu brechen, außer in vereinzelten Momenten im Donauraum und im östlichen Flachland. Besonders im Bergland ist mit massiven Regenfällen zu rechnen. In den westlichen Regionen ist die Luft bereits so stark abgekühlt, dass der Niederschlag in Höhenlagen zwischen 1200 und 1400 Metern erneut als Schnee herabfällt.

Im Osten und Südosten ist zudem mit Blitz und Donner zu rechnen, was die Gefahr von lokalen Sturmböen und Hagelschlag erhöht. Die Höchstwerte sinken kontinuierlich ab und variieren je nach Region und Sonnenstunden spürbar von West nach Ost





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