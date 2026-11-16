Vorarlberg erwartet am 17. und 18. November stürmischen Westwind und Regen. Temperaturen bleiben mit bis zu 15 Grad ungewöhnlich hoch, Schnee nur in den Bergen.

Das Wetter in Vorarlberg wird sich am Dienstag, den 17. November, und Mittwoch, den 18. November, deutlich von einer ruhigen Herbstatmosphäre distanzieren. Eine kräftige und feuchte Westströmung zieht über das Land und bringt dichte Bewölkung sowie wiederkehrende Niederschläge mit sich. Besonders hervorzuheben sind die starken Windböen, die besonders in den höher gelegenen Regionen und im Gebirge stürmische Ausmaße annehmen können.

Wetterentwicklung am Dienstag, 17. November

Am Dienstag, den 17. November, präsentiert sich der Himmel über Vorarlberg überwiegend grau und trüb. Im nördlichen Teil des Landes ist die Wahrscheinlichkeit für anhaltende Regenfälle besonders hoch. Die meteorologischen Daten deuten darauf hin, dass die Niederschläge dort am häufigsten auftreten. Im Süden Vorarlbergs bleibt es zu Tagesbeginn noch zeitweise trocken. Doch dieser Zustand hält nur bis in die mittlere Tageshälfte an, ehe sich auch im Süden die Regenschauer ausbreiten.

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Zu den Niederschlägen gesellt sich ein markanter Westwind. In den Hochlagen des Gebirgsgebiets weht der Wind stürmisch, was für erhöhte Vorsicht bei Outdoor-Aktivitäten sorgt. Auch in den tiefer gelegenen Gebieten und in den Tälern sind kräftige Windböen zu erwarten. Winterliche Verhältnisse mit Schnee sind in den Niederungen vorerst nicht abzusehen. Die milde Luftmasse sorgt dafür, dass die Schneefallgrenze weit nach oben verlagert bleibt.

Die Temperaturen bewegen sich am Morgen zwischen 3 und 7 Grad Celsius. Tagsüber klettern die Werte auf 10 bis 15 Grad Celsius. Damit liegt das thermische Niveau für Mitte November ungewöhnlich hoch. Ein signifikanter Temperatursturz ist für den ersten Teil der Woche nicht geplant, was die milde Atmosphäre unterstreicht.

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Prognose für Mittwoch, 18. November

Auch am Mittwoch, den 18. November, bleibt Vorarlberg weiterhin unter dem dominierenden Einfluss der feuchten Westströmung. Die meteorologische Dynamik zeichnet sich durch ein Wechselspiel aus Wolken und Regen aus. Der lebhafte Westwind sorgt zwischendurch teilweise für kurze Auflockerungen im Wolkenfeld, doch anhaltende Nässe bleibt das Hauptthema.

Ein wesentlicher Unterschied zum Vortag zeigt sich in der Höhenstaffelung der Niederschläge. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1600 Meter ab. Dies bedeutet, dass in den höheren Lagen der Niederschlag zunehmend als Schnee fällt. In den Tälern und niedriger gelegenen Regionen bleibt es hingegen weiterhin regenbedingt. Dieser Unterschied zwischen Tal und Berg ist für die Regionierung der Witterungseffekte entscheidend.

Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Dienstag leicht zurück, bleiben aber für die Jahreszeit relativ mild. In der Früh liegen die Werte zwischen 4 und 9 Grad Celsius. Am Nachmittag werden Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad Celsius erwartet. Trotz des leichten Rückgangs ist ein vollständiger Umschwung zum winterlichen Wetterzustand vorerst nicht in Sicht.

Auswirkungen und Sicherheitshinweise

Für die Bevölkerung in Vorarlberg bedeuten die kommenden Tage eine Kombination aus Regen, Wind und vergleichsweise hohen Temperaturen. Personen, die sich draußen bewegen, sollten sich vor allem auf die kräftigen Windböen und wiederholten Niederschläge einstellen. Die Kombination aus Nässe und Wind kann die gefühlte Temperatur senken, obwohl die objektiven Werte noch mild sind.

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Die Meteorologen betonen, dass eine deutliche Verschlechterung der Witterungslage für die Wochenmitte nicht erwartet wird. Stattdessen prägen die genannten Faktoren den Wetterverlauf. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Westströmung in den darauffolgenden Tagen entwickelt. Vorläufig gilt jedoch: Vorarlberg wird von Novemberstürmen und Nässe geprägt, während Schnee eine Ausnahme in den Bergen bleibt.