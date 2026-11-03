Wettervorhersage Vorarlberg: Nebel, Sonne und Temperaturverlauf bis Sonntag

Aktuelle Wetterentwicklung in Vorarlberg: Dienstag zeigt sich trüb, mittwochs bricht Hochdruckeinfluss die Wolken. Details zu Temperaturen, Nebelgrenzen und Föhneinfluss bis Sonntag.

Der Dienstagnachmittag präsentiert sich in Vorarlberg überwiegend trüb, jedoch trocken, ohne jegliche Niederschläge. Auch in der darauffolgenden Nacht bleibt es niederschlagsfrei, wobei die Temperaturen zwischen minus einem und plus sechs Grad variieren. Während sich in den Talauen weiterhin dichter Hochnebel hält, klart es in den höhergelegenen Gebirgsregionen teilweise auf, was einen deutlichen Kontrast zur tieferen Lage bildet.

Wettermechanismus und Nebelentwicklung

Am Mittwoch sorgt ein starker Hochdruckeinfluss mit schwachem Föhn für freundlichere Wetterverhältnisse. Während am Vormittag noch einige hohe Wolken durchziehen, setzt sich am Nachmittag abseits der Nebelgebiete zunehmend die Sonne durch. Dieser Mechanismus wird jedoch lokal gebremst, da das Rheintal und der Raum rund um den Bodensee unter einer hartnäckigen Hochnebeldecke leiden. Die Nebelobergrenze liegt bei rund eintausend Metern, wodurch die Sonneneinstrahlung in diesen Zonen stark reduziert bleibt.

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Stakeholder Positionen und regionale Unterschiede

Die Temperaturangaben verdeutlichen die erheblichen Unterschiede zwischen den bewölkten Talzonen und den sonnigeren Bergregionen. Im Rheintal und rund um den Bodensee bleibt es unter der Nebeleindeckung trüb und kühl. Die Temperaturen erreichen in diesen spezifischen Gebieten zwischen fünf und zehn Grad. Dies steht im Kontrast zu den Bereichen abseits der Nebelgebiete, wo die Sonneneinstrahlung direkt auf die Landschaft trifft und somit wärmere Werte ermöglicht.

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Auswirkungen auf den Wochenverlauf

Am Freitag dürfte sich im Rheintal erneut zäher Nebel halten, während abseits dieser Gebiete der Sonnenschein überwiegt. Bevor am Nachmittag vorübergehend einige Wolken aufziehen, profitieren die sonnenabgewandten Flächen von klarem Himmel. Bei schwachem Wind erreichen die Temperaturen je nach Ausprägung von Nebel und Sonnenschein zwischen fünf und vierzehn Grad. Diese Spannbreite zeigt, wie stark lokale Gegebenheiten das Mikroklima in Vorarlberg prägen und die Wahrnehmung des Wetters je nach Standort variieren lässt.

Prognose für Wochenende und Folgetage

Am Samstag zeigt sich die Sonne voraussichtlich zeitweise, dazwischen kann es neblig oder bewölkt sein. Auch einzelne Regenschauer sind nicht ausgeschlossen, was die Planungen für Outdoor-Aktivitäten etwas erschwert. Die Höchsttemperaturen liegen meist zwischen sechs und elf Grad, was eine kühle bis mäßige Wärme bedeutet. Am Sonntag stehen die Chancen auf einige Sonnenstunden wieder besser, wobei die Temperaturen zwischen sechs und zwölf Grad liegen. Neben dünnen Wolkenfeldern kann sich jedoch gebietsweise erneut Nebel halten, der die Sichtweite in den Tälern einschränkt.