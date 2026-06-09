Wettervorhersage: Unwettergefahr im Süden und Osten

Ein Randtief über Norditalien wird zu größeren Regenmengen im Südwesten und im Tauerngebiet führen. Die Temperaturen werden spürbar zurückgehen und es wird unbeständig bleiben.

Am Dienstag wird ein Randtief über Norditalien Einfluss nehmen, was zu größeren Regen mengen im Südwesten und im Tauerngebiet führen wird. Die Temperaturen werden spürbar zurückgehen.

An der Alpennordseite wird es unbeständig bleiben, aber zumindest vorübergehend wird es sich beruhigen. Am Donnerstag startet ein Unwetter von Vorarlberg bis Oberösterreich mit schauerartigem Regen. Die erste Hälfte des Tages wird im östlichen Flachland noch trocken und zeitweise sonnig sein, aber ab Mittag steigt die Gewittergefahr schnell an. Am Nachmittag werden im Süden und Osten lokale kräftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen auftreten.

Der Wind wird am Nachmittag im Osten lebhaft aus Nordwest wehen. Zuvor werden die Temperaturen von West nach Ost 22 bis 29 Grad erreichen. Anschließend werden die Wolken dominieren und von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich und in die Obersteiermark wird häufig Regen fallen. Besonders im Süden und im zentralen Bergland wird es zeitweise kräftig regnen, vereinzelt sind in Osttirol und Kärnten auch Gewitter eingelagert.

Im Osten und Südosten wird erst ab dem späten Abend Regen fallen, bei lebhaft bis kräftig auffrischendem Nordwestwind wird es häufig nass werden. Der Wind wird schwach bis mäßig aus Nordwest wehen und die Temperatur wird nicht mehr über 14 bis 22 Grad hinauskommen. Am Mittwoch wird an der Alpennordseite der Himmel oft bedeckt sein und im Laufe des Tages werden einige, mitunter gewittrige Regenschauer durchziehen.

Im Süden und Osten werden nur vereinzelte Schauer fallen und bei teils lebhaftem Nordwestwind werden die Wolken zeitweise aufgelockert. Dazu wird mäßiger bis lebhafter Nordwestwind wehen und es werden maximal 15 bis 22 Grad erreicht. Am Donnerstag wird es zunächst noch einen oft sonnigen Start zu bieten, aber im Tagesverlauf werden die Wolken immer zahlreicher und spätestens am Nachmittag werden sie dominieren. Gebietsweise können auch ein paar Tropfen fallen.

Bei mäßigem bis lebhaftem West- bis Nordwestwind werden maximal 16 bis 22 Grad erreicht





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