Wettervorhersage: Sonnenschein im Osten, Regenschauer und Gewitter im Westen

Die aktuelle Wettervorhersage für Österreich zeigt, dass der Wochenbeginn in weiten Teilen des Landes freundlich verläuft. Im Osten bleibt es trocken und sonnig, während im Westen Regenschauer und Gewitter auftreten können. Die Unwetterzentrale hat eine Wetter-Vorwarnung für den äußersten Westen des Landes ausgegeben, die Meteorologen warnen vor 'blitzen und donnern'.

In weiten Teilen des Landes präsentiert sich der Wochenbeginn von seiner freundlichen Seite. In allen Landeshauptstädten lag die Temperatur am frühen Nachmittag um die 18 Grad.

Nur im Westen mischen sich auch Wolken unter den sonst häufig dominierenden Sonnenschein. Aus der Schweiz kommend, ziehen die Wolken, die auch Regenschauer mit sich bringen könnten, über Salzburg bis nach Kärnten und in die Steiermark. Doch dabei bleibt es nicht. Die Österreichische Unwetterzentrale gibt aktuell für den äußersten Westen des Landes eine Wetter-Vorwarnung des Typs 'Gewitter und Hagel' aus.

Meteorologen kündigen an, dass es am Nachmittag in den genannten Regionen stellenweise 'blitzen und donnern' kann. Überwiegend im östlichen Flachland weiterhin der Sonnenschein, auch am Bodensee setzt sich nach Auflösung von Restwolken die Sonne durch. Im Bergland etwa östlich von Innsbruck überwiegen hingegen die Wolken und bringen von der Früh weg etwas Regen, am Nachmittag Schauer und Gewitter. Diese kommen am Nachmittag bis in die südlichen Becken und ins Hügelland voran.

Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 20 Grad im Osten und Südosten, bei geringer Schauerneigung weiterhin einige Sonnenstunden zu bieten. Von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich gehen über den Tag verteilt einige Regenschauer und am Nachmittag auch wieder lokale Gewitter nieder, ab und zu lässt sich aber auch dort die Sonne blicken. Bei mäßig bis lebhaft auffrischendem Westwind steigen die Temperaturen aufscheint im Westen und Süden häufig die Sonne.

Vom Salzburger Land bis ins Nordburgenland ziehen kompakte Wolken mit einigen Regenschauern und Gewittern durch, dazwischen kommt ab und zu die Sonne zum Vorschein. Am Abend regnet es auch vom Tiroler Unterland bis zu den Tauern ab und zu. Der Wind weht im Donauraum und im Osten lebhaft aus West bis Nordwest





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