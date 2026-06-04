Wettervorhersage: Schauer und Gewitter ziehen ab dem späten Nachmittag von der Schweiz nach Vorarlberg, kühler und regnerischer Abend, Schneefallgrenze sinkt auf rund 1800 Meter.

Das Wetter in Vorarlberg wird am Freitag wechselhaft. Ab dem späten Nachmittag ziehen Schauer und Gewitter von der Schweiz nach Vorarlberg. Lokal sind dabei auch kräftige Windböen möglich. Mit dem Abend erreicht der Regen immer mehr Regionen des Landes. In der Nacht auf Freitag regnet es vielerorts über längere Zeit, teils auch kräftig. Mit den Niederschlägen strömt deutlich kühlere Luft nach Vorarlberg. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1800 Meter. Die Temperaturen gehen in der Nacht auf fünf bis elf Grad zurück.Der Freitag beginnt vielerorts mit dichten Wolken und Regen. In höheren Lagen fällt oberhalb von etwa 1800 Metern zeitweise Schnee. Noch im Laufe des Vormittags lässt der Niederschlag nach.Mit Höchstwerten zwischen 14 und 20 Grad bleibt es allerdings deutlich kühler als zuletzt. In 2000 Metern Höhe werden lediglich null bis vier Grad erreicht.Am Wochenende bleibt das Wetter wechselhaft. Neben längeren sonnigen Abschnitten sind vor allem am Samstag noch einzelne Regenschauer möglich. Der Sonntag verläuft insgesamt freundlicher, Schauer bleiben die Ausnahme. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 24 Grad und erreichen damit wieder ein frühsommerliches Niveau.

Nach einem wechselhaften Tag mit einem Mix aus Sonne und Wolken ziehen ab dem späten Nachmittag von der Schweiz her erste Schauer und Gewitter nach Vorarlberg .

Lokal sind dabei auch kräftige Windböen möglich. Mit dem Abend erreicht der Regen immer mehr Regionen des Landes. In der Nacht auf Freitag regnet es vielerorts über längere Zeit, teils auch kräftig. Mit den Niederschlägen strömt deutlich kühlere Luft nach Vorarlberg.

Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1800 Meter. Die Temperaturen gehen in der Nacht auf fünf bis elf Grad zurück. Der Freitag beginnt vielerorts mit dichten Wolken und Regen. In höheren Lagen fällt oberhalb von etwa 1800 Metern zeitweise Schnee.

Noch im Laufe des Vormittags lässt der Niederschlag nach. Ich bin einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden





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