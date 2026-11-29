Aktuelle Wetterlage in Österreich: Starke Kältewelle mit Minustemperaturen bis -16 Grad, gefolgt von Hochdruck und Nebel. Ausblick auf Schneefall und Windverhältnisse.

Die kommenden Tage in Österreich stehen unter dem deutlichen Einfluss winterlicher Hochdruckgebiete, was zu einer spürbaren Abkühlung und wechselhaften Bedingungen führt. Laut der am Sonntag veröffentlichten Prognose der Wetteragentur Geosphere Austria bleiben die Temperaturen in weiten Teilen des Landes kalt, wobei die genauen Werte je nach Region und Höhenlage variieren. Während die Westhälfte des Landes von dichten Wolken einer schwachen Störungszone durchzogen wird, erwartet die Osthälfte anhaltende Nebelfelder unter einem weitgehend trockenen Himmel.

Regionale Wetterunterschiede und Temperaturverlauf

In der Westhälfte Österreichs, insbesondere in Vorarlberg und Tirol, ist mit etwas Regen oder Schneefall zu rechnen. Inneralpin fällt der Schnee dabei bis in tiefere Lagen, während die Schneefallgrenze in den nördlichen Regionen teilweise nur bei acht Hundred Meter liegt. Zusätzlich wird hier mit der Gefahr von Glatteisbildung gewarnt, was die Straßenverhältnisse in den betroffenen Gebieten verschlechtern kann. Im Gegensatz dazu hält sich in der Osthälfte der Nebel, der sich teils hartnäckig zeigt und sich tagsüber nur langsam auflöst. Abseits dieser Nebelzonen ziehen hohe Wolkenfelder über den Himmel, wobei der Wind meist schwach bis mäßig aus Südost weht.

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Die thermischen Verhältnisse zeigen ein deutliches Gefälle zwischen Nacht und Tag sowie zwischen verschiedenen geografischen Zonen. Die Frühtemperaturen liegen allgemein bei minus zwölf bis null Grad, wobei die Tageshöchsttemperaturen zwischen minus vier und plus sechs Grad schwanken. Die wärmsten Werte werden dabei im Westen sowie in mittleren Höhenlagen erreicht. In den Niederungen des nördlichen Alpenvorlands, im Donauraum sowie in südlichen Beckenlagen und inneralpinischen Gebieten halten sich die Nebel- und Hochnebelfelder jedoch oft den ganzen Tag über, was die Sichtweite erheblich einschränkt. Außerhalb dieser Zonen scheint die Sonne meist klar, durchzogen nur von hohen Schleierwolken.

Windverhältnisse und Sicherheitsrisiken durch Frost

Der Wind spielt in dieser Wetterlage eine untergeordnete, aber dennoch spürbare Rolle, da er meist nur schwach bis mäßig aus südöstlichen Richtungen weht. In den ersten Tagen des Prognosezeitraums ist mit strenger Kälte zu rechnen, die in manchen Gebieten extreme Werte annimmt. Die Frühtemperaturen können auf minus dreizehn bis minus drei Grad sinken, bevor sie tagsüber auf minus sechs bis plus fünf Grad ansteigen. Besonders in den Nächten und frühen Morgenstunden ist von streuem Morgenfrost auszugehen, der auf den Straßen zu einer erhöhten Unfallgefahr durch Glatteis führen kann.

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In weiteren Tagen setzt sich das Bild eines winterlichen Hochdruckeinflusses fort, der durch teils hartnäckigen Nebel in den Niederungen und Sonnenschein auf den Bergen gekennzeichnet ist. Besonders im nördlichen Alpenvorland können die Nebelfelder den gesamten Tag über bestehen bleiben, ohne sich vollständig aufzulösen. Der Wind weht in diesen Phasen meist nur schwach, was die Stagnation der Luftmassen und damit den anhaltenden Nebel begünstigt. Es herrscht dann strenger Morgenfrost mit Temperaturen zwischen minus sechzehn und minus fünf Grad, während die Tageshöchsttemperaturen bei minus sechs bis plus fünf Grad liegen.

Ausblick: Wolkenfelder und Wind aus Norden

Ein Wechsel in der Wetterlage zeichnet sich für die Tage ab, in denen der Norden und Osten Österreichs von tief liegenden, ausgedehnten Wolkenfeldern betroffen sind. Diese Wolken lösen die bisherigen Hochnebelfelder ab, wodurch es regional vielfach zu einer trüben Witterung kommt. Vereinzelt können dabei einige Tropfen Regen oder Schneeflocken fallen, die jedoch meist ohne nennenswerte Belagsbildung auf den Straßen bleiben. Im Osten frischt der Wind dabei aus nördlichen Richtungen moderat auf, was für eine leichte Abkühlung und Durchmischung der Luftschichten sorgt.

Trotz der zunehmenden Bewölkung im Norden und Osten bleibt der Rest Österreichs vielfach wolkenlos und sonnig. Die Temperaturen entwickeln sich dabei regional unterschiedlich: Während es im Norden und Osten kühl bleibt, wird es im Westen tendenziell milder. Die thermische Spannbreite erstreckt sich hier von minus fünfzehn bis minus fünf Grad in der Früh bis hin zu minus drei bis plus fünf Grad am Tag. Diese unterschiedlichen Entwicklungen unterstreichen die komplexe Struktur des aktuellen Hochdruckgebiets, das je nach geografischer Lage völlig verschiedene Wetterphänomene hervorruft.