Wettervorhersage Österreich: Sonnig und trocken ab Mittwoch

Ab Mittwoch setzt im Ostalpenraum Hochdruck ein. Das Wetter wird sonnig und trocken, mit Höchstwerten um zehn Grad. Details zur Entwicklung bis Freitag.

Ab Mittwoch zeichnet sich für Österreich ein deutlicher Wechsel in der Wetterlage ab, der von Sonnigkeit und Trockenheit geprägt sein wird. Die Temperatur en werden sich dabei meist auf einem Niveau von etwa zehn Grad Celsius bewegen.

Dies markiert einen deutlichen Kontrast zu den vorherigen Tagen, die durch schwachen Störungseinfluss und bewölkten Himmel charakterisiert waren. Die Geosphere-Prognose bestätigt, dass dieser schwache Einfluss von Samstag bis zur Wochenmitte einer herbstlichen Hochdruckwetterlage weichen wird.

Der Beginn dieser neuen Phase wird am Montag noch von Wolkenfeldern und Hochnebel dominiert, wodurch es überwiegend trüb bleibt. Besonders im Südosten Österreichs kann es dabei noch zu leichten Regenfällen oder Schneefall kommen. In diesen Regionen liegt die Schneefallgrenze zwischen 700 und 1.000 Metern Seehöhe. Lediglich im Südwesten und im Westen des Landes zeigt sich die Sonne oberhalb der Hochnebelschicht. Der Wind weht im Osten mäßig bis lebhaft aus nördlicher Richtung, während es sonst windschwach bleibt. Die Temperaturen steigen von frühen Werten zwischen minus zwei und plus sechs Grad auf Höchstwerte von vier bis zehn Grad an.

Am Dienstag verbleibt der Ostalpenraum in einer schwachen nordöstlichen Strömung, die weiterhin einen leichten Störungseinfluss verursacht. In weiten Teilen des Landes ist es dann trüb, und entlang der Alpennordseite sowie im Nordosten kann es erneut leicht regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze liegt auch an diesem Tag zwischen 700 und 1.000 Metern. Einige Sonnenfenster sind südlich des Alpenhauptkammes zwischen Silvretta und Oberkärnten zu erwarten, wo es Niederschlagsfrei bleibt. Im Osten Österreichs weht lebhafter Nordwind. Die täglichen Temperaturspannen bewegen sich zwischen minus drei und plus sechs Grad nachts sowie vier bis zehn Grad tagsüber.

Am Mittwoch nimmt der Hochdruckeinfluss im Ostalpenraum von Norden her weiter zu, was zu einer Auflösung der tief liegenden Schichtwolken führt. Dadurch bleibt es tagsüber insgesamt niederschlagsfrei. Vor allem im Norden und Osten ist die nördliche Strömung als mäßiger Wind aus Nord bis Ost spürbar. Gegen Abend ist der Himmel in weiten Teilen Österreichs nur noch gering bewölkt, während es im Süden regional noch länger trüb bleiben kann. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus drei und plus vier Grad, wobei Höchstwerte zwischen fünf und zehn Grad erwartet werden.

Am Donnerstag bringt der Hochdruckeinfluss verbreitet störungsfreies Wetter mit geringer Bewölkung ab dem frühen Morgen. Lediglich in Beckenlagen hält sich teils bis zum Mittag Hochnebel. Spätestens in der zweiten Tageshälfte sorgen Sonnenstunden im gesamten Land für Aufklärung. Der Wind ist dabei nur schwach. Die Frühtemperaturen fallen auf Werte zwischen minus fünf und null Grad, während die Tageshöchsttemperaturen im Westen bis zu elf Grad erreichen können, sonst meist unter zehn Grad bleiben.

Am Freitag sind erneut teils zähe Hochnebelfelder über Becken- und Tallagen zu erwarten. Außerhalb dieser Nebelzonen ist es ab dem Früh ungetrübt sonnig. Bis spätestens zum Nachmittag löst sich der Nebel in den meisten Regionen auf, sodass auch diese Gebiete noch Sonnenstrahlen abbekommen. Die Temperaturspanne reicht von minus sechs bis plus zwei Grad in der Frühe zu Höchstwerten zwischen vier und zwölf Grad am Tag. Diese Entwicklung unterstreicht den Übergang zu einer stabilen, trockenen Wetterlage, die für die weitere Woche Bestand haben wird.