Wettervorhersage Österreich: Regen im Norden, Sonne im Süden

Aktuelle Prognose von GeoSphereAustria: Wechselhaftes Wetter in Österreich mit Regen im Norden und Norden, Sonne im Süden. Temperaturen zwischen minus 3 und 13 Grad.

Österreich steht am Beginn einer neuen Woche vor einem deutlich wechselhaften Wetterkapitel, das sich über das gesamte Bundesgebiet erstreckt und die Planungen der Bevölkerung beeinflussen wird. Während in den westlichen und nördlichen Bundesländern vorwiegend Regenschauer und dichte Bewölkung dominieren, kann sich im Süden das Land vorerst noch von sonnenreichen Abschnitten erfreuen. Besonders in den höheren Lagen der Alpen fällt dabei nicht nur Regen, sondern auch Schnee, was die Verkehrssituation in den Gebirgspässen und im Hochgebirge erheblich erschweren kann.

Detaillierte Wetterentwicklung und Schneefallgrenze

Die aktuellen Prognosen des meteorologischen Dienstes GeoSphereAustria zeichnen ein Bild einer wettertechnisch komplexen Lage, die sich vor allem an der Alpennordseite und im Norden des Landes durch anhaltende Niederschläge auszeichnet. Die Schneefallgrenze liegt in diesen betroffenen Regionen zwischen 1.300 und 1.700 Metern, was bedeutet, dass Wanderer und Wintersportler in den höheren Lagen mit glattrutschigen Wegen und eingeschränkter Sicht rechnen müssen. Vereinzelt können auch kurze Regenschauer in anderen Landesteilen auftreten, die jedoch nicht flächendeckend sind und sich meist schnell wieder auflösen.

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Im Osten des Landes hält sich der Nebel stellenweise bis weit über die Mittagsstunden hinaus, was insbesondere zu den Stoßzeiten im Straßenverkehr für reduzierte Sichtweiten und entsprechend erhöhte Vorsichtspflicht sorgt. Freundlichere Bedingungen zeigen sich hingegen vor allem im Süden, wo am Nachmittag auch an anderen Orten kurze sonnige Abschnitte die Bewölkung durchbrechen können. Der Wind weht im Süden und Osten nur schwach, was dazu beiträgt, dass sich die Temperaturen dort angenehmer anfühlen als in den windigeren Regionen.

Windverhältnisse und Temperaturanstieg am Tag

In den übrigen Regionen frischt der Westwind spürbar auf, wobei die stärksten Winde besonders zwischen Vorarlberg und dem westlichen Niederösterreich zu erwarten sind. Diese Windböen können lokal zu einer gefühlten Temperaturabsenkung führen, die von den eigentlichen Lufttemperaturen abweicht. Die tatsächlichen Temperaturen erreichen je nach Windstärke und Bewölkungswirkung Werte zwischen 5 und 13 Grad Celsius, was eine flexible Kleidungsebene für den Tagesablauf notwendig macht.

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An der Alpennordseite und im Osten weht lebhafter, in exponierten Lagen am Alpenrand gar kräftiger West- bis Südwestwind. DieserWind kann in Kombination mit den anhaltenden Niederschlägen die Bedingungen im Hochgebirge und an aussichtsreichen Stellen erheblich verschärfen. Am Bodensee und ganz im Südosten weht zudem lebhafter Südwestwind, der für eine maritime Prägung im lokalen Wettergeschehen sorgt und die Luftfeuchtigkeit spürbar erhöht.

Nächtliche Abkühlung und langfristige Aussichten

Auch in der Nacht bleibt das Wetter unbeständig, da sich von Westen zunehmend dichte Wolken ausbreiten, die zeitweise Regen bringen. Südlich der Alpen und teilweise im Osten bleibt es hingegen trocken, was eine relative Erholung für diese Regionen bedeutet. Bei schwachem bis mäßigem Süd- bis Westwind sinken die Temperaturen in der Nacht auf minus 3 bis plus 7 Grad, wobei es im Westen und Norden weiterhin bewölkt und häufig nass bleibt.

Am mildesten bleibt es in Vorarlberg, während im restlichen Land die nächtlichen Frostgrenzen in tieferen Lagen erreichen können. Schnee ist in der Nacht nur im Hochgebirge ein Thema, während in den Tälern der Regen im Vordergrund steht. Meist erreichen die Temperaturen tagsüber Werte, die stark von der lokalen Exposition abhängen, wobei der Westen und Norden weiterhin bewölkt und häufig nass bleiben.

Trockene Oasen und langfristige Trends

Am längsten trocken bleibt es in Osttirol und Oberkärnten, wobei die Sonne hier auch nur zeitweise zwischen den Wolken zum Vorschein kommt. Überwiegend dominieren die Wolken und es regnet immer wieder, wobei trockene Abschnitte und kurze sonnige Auflockerungen am ehesten im Süden und am Alpenostrand zu erwarten sind. Der Wind lässt etwas nach, weht aber nördlich der Alpen weiterhin lebhaft aus West bis Südwest, was die allgemeine Wetterlage stabil, aber unbeständig hält.

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Diese Entwicklung zeigt, dass Österreich in der kommenden Woche eine deutliche Spaltung in ein nasskaltes Nordwesten und ein vergleichsweise mildes, sonnigeres Südosten erlebt. Die Bewohner der betroffenen Regionen sollten sich auf nasse Straßen, Glatteisbildung in den Bergen und variable Sichtweiten einstellen, während im Süden das Tageswetter durch kurzes Aufblitzen der Sonne geprägt sein wird.