Wettervorhersage Alpen: Italientief bringt Freitag Niederschlag und Schneefall

Das Wetter in den Alpen wechselt von Nebel und Sonne zu dichten Wolken. Ab Freitag sorgt ein markantes Italientief für anhaltenden Regen und sinkende Schneefallgrenze in den Bergen.

Das Wettergeschehen in den Alpen beginnt mit einer deutlichen Aufteilung der Wetterlagen über den kommenden Tagen. Am Montag halten sich in den Niederungen, inneralpinen Bereichen sowie in Beckenlagen im Süden zunächst noch hartnäckig Nebel und Hochnebelfelder. Erst am Nachmittag sorgt die Sonne in der Osthälfte vielerorts für Klarheit, während im Westen und Südwesten tagsüber bald neue Wolkenfelder aufziehen. In Vorarlberg und Tirol setzt am Montag zudem der Regen ein.

Montag: Wolken ziehen nach Westen vor

Die technischen Bedingungen für das Wetter am Montag sind spezifisch definiert. Die Schneefallgrenze steigt an diesem Tag auf Höhen zwischen 1.600 und 2.000 Metern Seehöhe, sodass Schnee nur noch in diesen höheren Lagen erwartet wird. Der Wind weht schwach aus Ost bis Süd, was die thermischen Verhältnisse stabil hält. Die Frühtemperaturen liegen regional zwischen minus sechs und plus vier Grad. Untertags klettern die Werte auf fünf bis zwölf Grad, wobei der Westen dabei als der wärmste Bereich der Region gilt.

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Dienstag: Warmfront bringt Regen und Wolken

Am Dienstag bringt eine sich anschiebende Warmfront verbreitet dichte Wolken und Regen in die Alpenregion. Im Westen kann es dabei vorübergehend zu kräftigen Regenfällen kommen, die als signifikanter Wetterwechsel im Tagesverlauf zu werten sind. Die Schneefallgrenze liegt am Dienstag bereits zwischen 2.000 und 2.500 Metern Seehöhe. Im Süden bleibt das Wetter mit höchstens einzelnen Regentropfen trocken, wobei es am Nachmittag dort wieder auflockert und die Sonne zeitweise durchbricht. Der Wind ist schwach und wechselt seine Richtung, während die Temperaturen von null bis neun Grad in der Früh auf fünf bis 13 Grad am Tag steigen.

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Mittwoch bis Donnerstag: Trübe Wetterlage mit Nebel

Der Mittwoch verläuft allgemein recht trüb und starts in den Niederungen sowie Beckenlagen des Nordens und Südens mit ausgedehntem Nebel und Restbewölkung. Im Westen, Osten und Nordosten bleibt die Bewölkung ganztägig kompakt, während es im Zentrum und inneralpin zeitweise auflockert und die Sonne scheint. Hochnebel und Schleierwolken sind in diesen Bereichen jedoch ebenfalls erkennbar. Gegen Abend ziehen im Nordwesten erste leichte Regenschauer auf. Am Donnerstag beginnt die Region im Süden, Westen und Nordosten erneut mit Nebel, Hochnebel oder kompakten Wolken, vereinzelt ist auch leichtes Nieseln möglich. Überall sonst ist die Bewölkung gering bis mäßig, und die Sonne zeigt sich zwischendurch wieder. Gegen Abend sorgt ein aufziehendes Italientief im Süden und Südwesten für ersten Regen, während die Schneefallgrenze oberhalb von 2.500 Metern liegt.

Freitag: Markantes Italientief dominiert das Wetter

Am Freitag wird ein markantes Italientief die gesamte Alpenregion wettertechnisch prägen. Das Wetter ist ganztägig trüb, und es regnet oder schneit nahezu durchgehend, beginnend bereits aus der Nacht heraus. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt voraussichtlich im Süden und Südwesten, insbesondere in den Südstaulagen. Die Schneefallgrenze sinkt im Norden im Tagesverlauf von anfangs über 2.000 Metern auf etwa 500 bis 700 Meter. Südlich des Alpenhauptkammes liegt sie bis zum Abend zwischen 1.200 und 1.600 Metern Seehöhe. Der Wind aus Nordwest bis Nord lebt vor allem im Norden, Osten und entlang des Alpenhauptkammes deutlich auf, im Burgenland bläst er teilweise stark. Die Temperaturen pendeln zwischen zwei und acht Grad in der Früh und erreichen tagsüber maximal sieben bis zwölf Grad.