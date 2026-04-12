Wetterumschwung: Tief Tamina bringt Regen und Abkühlung nach Österreich

Das Wetter in Österreich steht vor einem markanten Wandel. Das Tief Tamina bestimmt das Geschehen und bringt Regen, Wolken und eine Abkühlung. Nach sonnigen Abschnitten am Wochenende dominieren ab Wochenbeginn zunehmend Niederschläge. Die Details zur Entwicklung und den zu erwartenden Wetterlagen werden hier präsentiert.

Das Wetter zeigt sich aktuell noch von seiner freundlichen Seite, doch der Einfluss des Tiefs Tamina ist bereits spürbar und wird sich in den kommenden Tagen deutlich bemerkbar machen. Am Sonntag befindet sich der Ostalpenraum im Warmsektor des Tiefs TAMINA, dessen Kern über Irland liegt. Die zugehörige Kaltfront, die vorübergehend warmaktiv ist, wird sich über Deutschland positionieren.

Zum Wochenbeginn dreht die Höhenströmung auf Süd, und der Einfluss eines Tiefs über dem zentralen Mittelmeerraum verstärkt sich. Zusätzlich bildet sich ein kleines Leetief über Bayern, was die Front des Tiefs TAMINA zunächst fernhält. Erst gegen Dienstag deuten die Wettermodelle auf ein Vordringen der sich abschwächenden Front bis in den Westen Österreichs hin. Die Wetteraussichten für Sonntag sind vor allem in der Osthälfte und im Süden von viel Sonnenschein geprägt, auch wenn Schleierwolken den Himmel durchziehen und Saharastaub für eine diesige Atmosphäre sorgt. Von Vorarlberg bis nach Oberösterreich ist in den frühen Morgenstunden mit vereinzelten Regenfällen zu rechnen, die sich am Nachmittag in Schauer verwandeln können. Im Südosten bleiben die hochnebelartigen Wolkenfelder hingegen unbedenklich. Bei mäßigem, im nördlichen Alpenvorland auch lebhaftem Ostwind erreichen die Temperaturen maximal Werte um die 24 Grad Celsius. Der Montag beginnt im Norden und Osten oft sonnig. Von Südwesten her ziehen jedoch allmählich Wolken auf, und am Alpenhauptkamm sowie südlich davon setzt schauerartiger Regen ein. Vom Montafon bis zum Kaiserwinkl sind zudem vereinzelte Schauer und Gewitter möglich. Im Norden und Nordosten bleibt der Tag oft noch trocken. Im Donauraum weht lebhafter bis kräftiger Südostwind, in den Alpen vorübergehend kräftiger Südföhn. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 24 Grad Celsius. Am Dienstag überwiegen dann die Wolken, und von den frühen Morgenstunden an fällt im Bergland Regen, wobei die Schneefallgrenze in den westlichen Nordalpen kurzzeitig auf etwa 1300 Meter sinkt. Auch am Nachmittag und Abend sind dort häufig Schauer zu erwarten. Im Südosten und im östlichen Flachland ist die Schauerneigung geringer. Der Wind dreht an der Alpennordseite auf West, während er im Osten mäßig bis lebhaft aus südöstlichen Richtungen weht. Von West nach Ost erreichen die Temperaturen Werte zwischen 16 und 23 Grad Celsius. Am Mittwoch regnet es in den frühen Morgenstunden noch verbreitet, in den westlichen Nordalpen fällt vorübergehend bis auf 1000 Meter herab Schnee. Im Tagesverlauf trocknet es von Nordwesten her ab, und die Sonne lässt sich ab und zu blicken. Am längsten trüb und nass bleibt es von Unterkärnten bis ins Burgenland. Bei schwachem bis mäßigem, im Osten auch lebhaftem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 13 und 20 Grad Celsius, was auf eine deutliche Abkühlung im Vergleich zu den Vortagen hindeutet





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wetter Tief Tamina Regen Temperatur Österreich

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bauernhof steht plötzlich in Flammen – Frau im SpitalBrand auf Bauernhof in Wels: Feuer im Wohntrakt, Frau verletzt im Spital, rascher Feuerwehreinsatz verhindert Ausbreitung. Ursache noch unklar.

Read more »

Überraschung bei OMV: Erstmals wird Frau ChefinEs ist eine Personalentscheidung mit Signalwirkung für einen der größten heimischen Industriekonzerne: Die OMV steht vor einem historischen ...

Read more »

Mühevoller Sieg – Wienerberg steht im Cup-Finale!Marco Cornelius leitet das Ressort der 3. Liga. Er ist nicht nur als Moderatorder Sendung im Studio present, sondern auch bei Livespielen als Kommentator in ganz Österreich unterwegs.

Read more »

Größtes Knochenlabyrinth der Welt wieder geöffnetMillionen von Knochen, tief unter der Erde von Paris: Die Katakomben gelten als das größte unterirdische Grab der Welt. Rund ein halbes Jahr waren ...

Read more »

Sinner serviert Zverev ab – und steht im FinaleJannik Sinner hat Alexander Zverev am Samstag mit 6:1, 6:4 besiegt und steht damit im Finale von Monte Carlo! Dort wartet am Sonntag der Sieger der ...

Read more »

'Vorübergehend warmaktiv' – Front trifft ÖsterreichWetterprognose Österreich: Am Sonntag bringt eine Front im Westen Regen, sonst Frühlingswetter. Zu Wochenbeginn wechselhaft mit Saharastaub.

Read more »