Wetterumschwung in Vorarlberg: Von frühsommerlicher Wärme zu Regen und Abkühlung

Vorarlberg erlebt einen deutlichen Wetterwechsel: Nach warmen Tagen bringen Regen und Gewitter am Sonntag die Abkühlung. Die neue Woche startet nass und kühl mit Temperaturen um die 20 Grad. Erst am Donnerstag sind trockene Abschnitte in Sicht.

Die frühsommerliche Herrlichkeit in Vorarlberg neigt sich dem Ende zu. Nach den warmen und sonnigen Tagen der vergangenen Woche bahnt sich ein markanter Wetter umschwung an.

Am Sonntagnachmittag ziehen erste Regenwolken auf, begleitet von lokal kräftigen Gewittern. Die Temperaturen, die am Vormittag noch zwischen 23 und 28 Grad liegen und eine schwül-warme Atmosphäre schaffen, werden in den Nachmittagsstunden spürbar zurückgehen. In Gewitternähe ist mit starken Böen zu rechnen, die vorübergehend für Abkühlung sorgen. Die Abkühlung setzt sich in der neuen Woche fort: Zum Wochenanfang fallen die Temperaturen deutlich ab, und bis Donnerstag bleibt es überwiegend nass und unbeständig.

Besonders am Montag ist der Himmel stark bewölkt, und immer wieder ziehen Schauer durch, die in höheren Lagen sogar als Schnee fallen können. Die Höchstwerte erreichen nur noch 16 bis 21 Grad, ein deutlicher Kontrast zur vorherigen Wärme. Der Dienstag zeigt sich wechselhaft: In der ersten Tageshälfte sorgt leichter Südföhn noch für trockene und recht sonnige Abschnitte. Doch am Nachmittag ist wieder verbreitet mit Schauern und Gewittern zu rechnen, die in der Nacht auf Mittwoch in kräftigen Dauerregen übergehen.

Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 14 Grad, die Höchstwerte bei 20 bis 25 Grad - eine kurze Verschnaufpause vor der nächsten Regenphase. Der Mittwoch präsentiert sich unbeständig, wolkenreich und eher kühl mit Höchstwerten von 16 bis 21 Grad. Der Regen kann vor allem in den Morgenstunden ergiebig ausfallen, sodass die Böden aufgeweicht werden und lokal Überflutungen nicht ausgeschlossen sind.

Erst am Donnerstag deutet sich eine Wetterberuhigung unter Hochdruckeinfluss an: Es wird meist trocken und recht sonnig, aber nur mäßig warm mit Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad. Die Wetterlage ist typisch für den Übergang vom Frühling zum Sommer, in dem sich warme und kalte Luftmassen immer wieder abwechseln. Für die Landwirte in der Region bringt der Regen zwar eine willkommene Bewässerung, aber die Gewittergefahr erfordert Vorsicht bei Arbeiten im Freien.

Auch für Freizeitaktivitäten wie Wandern oder Radfahren ist das Wetter in den nächsten Tagen nur bedingt geeignet - am ehesten noch am Donnerstag und am Vormittag des Dienstags. Insgesamt zeigt sich der Wettertrend in Vorarlberg wechselhaft mit einem klaren Schwerpunkt auf Niederschlägen und unterdurchschnittlichen Temperaturen. Die Menschen sollten sich auf nasse und kühle Tage einstellen, bevor gegen Ende der Woche möglicherweise wieder wärmere Abschnitte folgen. Bleiben Sie informiert über aktuelle Unwetterwarnungen und passen Sie Ihre Pläne entsprechend an





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