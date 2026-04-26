Wetterumschwung in Sicht: Kaltfront im Norden, Hochdruckgebiet im Westen

Eine wenig wetterwirksame Kaltfront beeinflusst am Sonntag den Norden und Nordosten Deutschlands, während sich im Süden und Westen eine Luftmassengrenze aufbaut. Ein Hochdruckgebiet namens WINFRIED sorgt ab Montag für stabilere Bedingungen im Nordwesten.

Am kommenden Sonntag wird Deutschland von einer Kaltfront des Tiefs YLVI beeinflusst, die jedoch nur geringe Auswirkungen auf das Wetter geschehen haben wird. Diese Front wird hauptsächlich den Norden und Nordosten des Landes erreichen und dort spürbar kühlere Luft einleiten.

Bereits am Montag setzt sich von Nordwesten her ein Hochdruckgebiet namens WINFRIED durch, was für stabilere Wetterbedingungen sorgen wird. Im Süden und Westen Deutschlands wird es hingegen länger unbeständig bleiben, da sich dort eine Luftmassengrenze aufbaut. Im Norden und Osten Deutschlands ziehen im Laufe des Tages einige Wolken durch, es bleibt jedoch trocken und zumindest zeitweise sonnig. In den Alpenregionen sowie im Süden und Westen dominiert weiterhin der Sonnenschein.

Im Norden und Osten weht ein lebhafter bis kräftiger Nordwestwind, der zu einer deutlichen Abkühlung führt. Die Höchsttemperaturen liegen von Nord nach Süd gestaffelt. In weiten Landesteilen gestaltet sich das Wetter trocken bei einem wechselnden Sonne-Wolken-Mix. Besonders von Oberösterreich bis ins Nordburgenland überwiegt der Sonnenschein.

Südlich des Alpenhauptkamms entwickeln sich am Nachmittag Quellwolken, denen anschließend Schauer folgen können. Dabei ist auch die Gefahr von Blitz und Donner nicht ausgeschlossen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost, und die Höchsttemperaturen erreichen ihre Werte. In den folgenden Tagen zeigen sich ausgedehnte, hohe Wolkenfelder über Deutschland.

Im Norden und Osten zeigt sich zwischen den Wolken immer wieder die Sonne, und es bleibt trocken. Im Süden hingegen sind die Wolken dichter, und von Osttirol bis in die Obersteiermark fallen einige Schauer, die im Tagesverlauf zunehmen und sich bis in den Südosten ausbreiten können. Auch im Westen ist am Nachmittag ein Schauer nicht ausgeschlossen. Der Wind bleibt schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen.

Oft ist das Wetter dicht bewölkt, jedoch stellt sich an der Alpennordseite tagsüber ein zunehmend freundlicher Sonne-Wolken-Mix ein. Besonders im südlichen Bergland entwickeln sich tagsüber einige Schauer, vereinzelt begleitet von Blitz und Donner. Generell muss von Vorarlberg bis ins Südburgenland im Tagesverlauf mit Schauern gerechnet werden. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Ost bis Nordosten, und die Temperaturen erreichen nur noch maximal moderate Werte.

Die kommenden Tage versprechen somit ein wechselhaftes Wetterbild mit regionalen Unterschieden. Es ist ratsam, sich vor Aktivitäten im Freien über die aktuellen Wettervorhersagen zu informieren, insbesondere in den Regionen, in denen Schauer und Gewitter erwartet werden. Die Kaltfront bringt zwar kühlere Luft, jedoch keine dramatischen Wetterumschwünge. Das Hoch WINFRIED wird für eine Stabilisierung der Lage sorgen, während der Süden und Westen Deutschlands weiterhin unter dem Einfluss der Luftmassengrenze leiden werden.

Die Temperaturen werden sich im Laufe der Woche allmählich anpassen, und es ist mit einem allmählichen Übergang zu herbstlicheren Temperaturen zu rechnen. Die Vorhersagen deuten darauf hin, dass die kommenden Wochen weiterhin ein wechselhaftes Wetterbild prägen werden, mit einem Mix aus sonnigen Abschnitten, Wolken und einzelnen Schauern





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